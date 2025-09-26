Сегодня 26 сентября 2025
Хакеры взломали сотни сетевых устройств Cisco в правительстве США

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) США опубликовало экстренную директиву, в которой предписало федеральным учреждениям устранить уязвимости, выявить и свести к минимуму возможные взломы нескольких сотен сетевых экранов Cisco, используемых в правительстве США.

Источник изображения: KeepCoding / unsplash.com

Источник изображения: KeepCoding / unsplash.com

«Угроза широко распространилась», — приводит Bloomberg заявление Криса Бутеры (Chris Butera) из отдела кибербезопасности CISA. Экстренные директивы касаются федеральных гражданских сетей, но в ведомстве настоятельно призвали следовать рекомендациям также государственные учреждения и частные компании. Ни в CISA, ни в Cisco пока не установили, какие объекты подверглись взлому; неизвестны ни масштаб, ни серьёзность нарушений.

В мае 2025 года Cisco привлекла к расследованию атак на сетевые экраны «несколько государственных учреждений», говорится в заявлении компании. Предупреждение опубликовал также Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании — по его версии, злоумышленники эксплуатировали уязвимости в системах и в результате получили возможность внедрять вредоносный код, выполнять компьютерные команды и, возможно, красть данные.

Виновниками инцидента в Cisco считают хакерскую группировку, проходящую в её расследованиях под кодовым именем ArcaneDoor — её впервые заметили за кибершпионажем в 2024 году. В CISA подтвердили взлом оборудования в правительственных учреждениях и допустили, что в результате атак была затронута критически важная инфраструктура, но конкретных жертв так и не назвали.

Следит за этой группировкой и специализирующаяся на вопросах кибербезопасности компания Palo Alto Networks — там отметили, что в последние месяцы хакеры поменяли свои методы и переключили внимание на американские организации. В дальнейшем ожидается только «эскалация атак, потому что группировки киберпреступников быстро изыщут способы воспользоваться этими уязвимостями».

cisco, кибератаки, сша, информационная безопасность
