iPhone Air оказался почти никому не нужен в России

Apple iPhone Air не снискал популярности у российского покупателя, гласит статистика предзаказов «М.видео-Эльдорадо» — за весь сентябрь доля заказов на эту модель составила менее 4 %, хотя в целом спрос на устройства семейства iPhone 17 оказался высоким.

Источник изображения: apple.com

Источник изображения: apple.com

Непопулярность Apple iPhone Air объясняется его высокой ценой при скромных технических характеристиках: достоинство в виде рекордно малой толщины перекрывают всего одна камера, низкая ёмкость аккумулятора, урезанный вариант чипа Apple A19 Pro и единственный динамик, совмещённый с разговорным. Устройство получилось явно нишевым, а его аудитория — люди, которым важен внешний вид гаджета, или сторонники цифрового детокса. Большинству же покупателей интереснее более дешёвый, но и более функциональный iPhone 17 или одна из версий iPhone 17 Pro с максимальными возможностями.

На всю линейку iPhone 17 спрос у россиян оказался высоким: предзаказы на базовую модель оформили в 2,5 раза больше покупателей, чем в прошлом году на iPhone 16; спрос на старший в семействе iPhone 17 Pro Max с 512 Гбайт памяти вырос на 30 %; всего же на iPhone 17 Pro Max пришлось 42 % предзаказов. Наибольшей популярностью пользуются iPhone 17 Pro в голубой и оранжевой расцветках — соответственно 32 % и 30 % от общего числа предзаказов. Больше всего предзаказов оформили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Нижнего Новгорода — Казань выбыла из первой пятёрки. В рознице «М.видео-Эльдорадо» активнее всего себя проявили москвичи, новосибирцы, екатеринбуржцы и петербуржцы.

В 2,4 раза выросло число предзаказов на Apple Watch Series 11 по сравнению с Series 10; в 2,1 раза — на Apple Watch Ultra 3 по сравнению с Ultra 2. В 7 раз подскочило число предзаказов на AirPods Pro 3 относительно AirPods Pro 2. Спрос на бюджетные Apple Watch SE 3 не изменился — он может увеличиться после официального начала продаж.

apple, iphone, россия
