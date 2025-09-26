Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление

Дорожное ролевое приключение Keep Driving от разработчиков из шведской студии YCJY Games (Post Void) не получило обещанный перевод на русский (и другие языки) к концу лета, но сделало это сейчас.

Обновление 1.3.1.0 стало первым крупным патчем для игры с начала мая и принесло поддержку девяти языков: русский, украинский, немецкий, французский, испанский, шведский, португальский (бразильский), китайский (упрощённый) и японский.

Помимо прочего, в версию 1.3.1.0 вошли исправления багов и новый контент — больше потенциальных попутчиков и ещё одна возможная концовка. Релиз патча сопровождался обзорным трейлером.

События Keep Driving разворачиваются в начале 2000-х. Герой купил свою первую машину и отправляется на другой конец страны на музыкальный фестиваль. Как именно он доберётся до цели (и доберётся ли вообще), зависит от игрока.

Keep Driving позиционируется в качестве ностальгической RPG о дорожном путешествии. Игра предлагает пошаговую «боевую» систему, приземлённый пиксель-арт и саундтрек от шведских инди-групп.

Keep Driving вышла 6 февраля в Steam (650 рублей в российском сегменте) и заслужила 3,4 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 94 %). Продажи игры за три месяца достигли 100 тыс. копий.

Ранее сообщалось, что текущей осенью Keep Driving доберётся до приставок, но, похоже, планы меняются — в комментариях к трейлеру обновления разработчики уточнили, что консольный релиз состоится, «может быть, к концу года».