Сегодня 26 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Перевод на русский, новая концовка и поп...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление

Дорожное ролевое приключение Keep Driving от разработчиков из шведской студии YCJY Games (Post Void) не получило обещанный перевод на русский (и другие языки) к концу лета, но сделало это сейчас.

Источник изображений: YCJY Games

Источник изображений: YCJY Games

Обновление 1.3.1.0 стало первым крупным патчем для игры с начала мая и принесло поддержку девяти языков: русский, украинский, немецкий, французский, испанский, шведский, португальский (бразильский), китайский (упрощённый) и японский.

Помимо прочего, в версию 1.3.1.0 вошли исправления багов и новый контент — больше потенциальных попутчиков и ещё одна возможная концовка. Релиз патча сопровождался обзорным трейлером.

События Keep Driving разворачиваются в начале 2000-х. Герой купил свою первую машину и отправляется на другой конец страны на музыкальный фестиваль. Как именно он доберётся до цели (и доберётся ли вообще), зависит от игрока.

Keep Driving позиционируется в качестве ностальгической RPG о дорожном путешествии. Игра предлагает пошаговую «боевую» систему, приземлённый пиксель-арт и саундтрек от шведских инди-групп.

Keep Driving вышла 6 февраля в Steam (650 рублей в российском сегменте) и заслужила 3,4 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 94 %). Продажи игры за три месяца достигли 100 тыс. копий.

Ранее сообщалось, что текущей осенью Keep Driving доберётся до приставок, но, похоже, планы меняются — в комментариях к трейлеру обновления разработчики уточнили, что консольный релиз состоится, «может быть, к концу года».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter
Комедийное приключение The Dungeon Experience от автора Paradigm заручилось поддержкой Devolver Digital и получило демоверсию в Steam
Рукоприкладство, бабки-пришельцы и очарование общественного транспорта: в Steam скоро выйдет безумный симулятор кондуктора троллейбуса Troleu
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam
Российский карточный боевик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» взял курс на консоли — дата выхода и новый трейлер
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах
Теги: keep driving, ycjy games, приключение, ролевая игра
keep driving, ycjy games, приключение, ролевая игра
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
Intel снова протестировала Core Ultra 200 и объяснила, почему они лучше Ryzen 9000 и 9000X3D
Исследователи обнаружили «червя», превращающего роботов Unitree в армию зомби
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 23 мин.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 2 ч.
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter 3 ч.
Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИ 3 ч.
Meta запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной 3 ч.
Хакеры взломали сотни сетевых устройств Cisco в правительстве США 3 ч.
Российский карточный боевик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» взял курс на консоли — дата выхода и новый трейлер 4 ч.
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах 7 ч.
Meta захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google 7 ч.
В Twitch наконец-то появилась перемотка трансляций, но доступная она не всем 8 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 2 ч.
Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов 2 ч.
Грядёт подорожание электроники — авария на крупном руднике взвинтила цены на медь 3 ч.
iPhone Air оказался почти никому не нужен в России 3 ч.
Fluidstack и Google «склонили» к ИИ ещё одного криптомайнера — Cipher Mining сдаст им ЦОД 4 ч.
Представлен быстрый роутер Xiaomi BE10000 Pro с Wi-Fi 7, функцией NAS и минималистичным дизайном за $240 5 ч.
Xiaomi представила компактную портативную колонку Portable Bluetooth Speaker с элегантным дизайном 5 ч.
Лишь около 10 % российских компаний использует серверы с отечественными процессорами 6 ч.
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии 6 ч.
Руководить производством чипов TSMC в США поручено ветерану отрасли с опытом освоения 4-нм техпроцесса 6 ч.