Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе

Согласно отчёту Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics), в 2024 году в Китае было установлено около 300 000 новых промышленных роботов, что превысило совокупные показатели всех других стран. Курс на роботизацию позволил Китаю стать крупнейшим в мире производителем товаров, попутно снизив зависимость от рабочей силы и открыв путь к падению цен на продукцию. Сделать с этим уже ничего нельзя, нужно брать пример.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

К концу 2024 года на заводах Поднебесной работало более двух миллионов промышленных роботов — больше, чем во всём остальном мире вместе взятом. Это стало результатом масштабной кампании по автоматизации производства, провозглашённой властями страны в 2015 году и подкреплённой множеством фондов, включая значительные государственные инвестиции. За последнее десятилетие это преобразило обрабатывающую промышленность Китая и укрепило его доминирующую роль как глобального производителя товаров.

В результате заводы Китая производят почти треть всех промышленных товаров в мире, опережая США, Германию, Японию, Южную Корею и Великобританию вместе взятые. Темпы внедрения роботов в Китае значительно обгоняют другие страны: Соединённые Штаты занимают лишь третье место с 34 000 установленными в прошлом году новыми роботами, Япония — второе с 44 000, а Германия, Южная Корея и другие ведущие страны отметились снижением объёмов установок новых машин.

Выявленная динамика подчёркивает стратегический сдвиг от зависимости Китая к импорту промышленных роботов к самостоятельному производству таких платформ. Кампания «Сделано в Китае-2025», запущенная в 2015 году, поставила цель сделать страну конкурентоспособной в робототехнике, сократив импорт передовых технологий. В 2021 году была опубликована национальная стратегия по широкому внедрению роботов, что привело к резкому росту ежегодных установок — более 150 000 начиная с 2017 года.

Комплекс стимулов позволил китайским компаниям стать лидерами в робототехнике, аналогично буму в электромобилях и искусственном интеллекте. По словам аналитиков, успех Китая — результат многолетних инвестиций, а не случайность. Доля Китая в мировом производстве роботов выросла до трети от общего объёма поставок в 2024 году, тогда как у Японии, бывшего лидера, она снизилась с 38 % до 29 %.

Китай не только использует, но и производит роботов: в прошлом году почти три пятых установленных машин были местного производства, в отличие от предыдущих лет, когда преобладал импорт. В целом на китайских заводах работает в пять раз больше роботов, чем в США. Следует подчеркнуть, что это пока не относится к человекоподобным роботам, робо-псам и подобным мобильным платформам, хотя государственная поддержка действительно создала экосистему стартапов, включая производство связанных компонентов — например, моторизованных суставов.

Бум человекоподобных роботов в Китае очевиден, хотя они пока не включены в данные федерации. Так, стартап Unitree Robotics планирует запуск моделей по цене около $6000, что в разы дешевле аналогов Boston Dynamics. Однако Китай отстаёт в производстве наиболее совершенных ключевых компонентов для гуманоидов, таких как датчики и полупроводники, где лидируют Германия и Япония. По крайней мере, так считают отраслевые аналитики. Если нужен самый совершенный человекоподобный робот, утверждают они, то он будет собран из компонентов, произведённых в Германии или Японии, но не в Китае.

Наконец, интеграция промышленных роботов с искусственным интеллектом усиливает эффективность китайского производства: ИИ используется для мониторинга и оптимизации работы оборудования, выявляя сбои в реальном времени. Это отличает китайский подход от промышленной роботизации в других странах, где не спешат внедрять ИИ в промышленных роботов. Этот курс, впрочем, привёл в Китае к нехватке квалифицированных специалистов для развёртывания систем с элементами ИИ, хотя зарплаты там более чем высокие для страны. В целом Китай стал недосягаемым лидером в промышленной автоматизации, в чём сходится подавляющее большинство экспертов.

