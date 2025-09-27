Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились

Пользователи Apple подали к компании коллективный иск, обвинив её в задержке обещанных ИИ-функций для ассистента Siri. Истцы утверждают, что приобрели iPhone 16, полагаясь на обещанные, но так до сих пор и не реализованные возможности на базе искусственного интеллекта. Однако юристы Apple подали ходатайство в Окружной суд Северного округа Калифорнии (США) с просьбой о полном отклонении иска, аргументируя это отсутствием оснований для претензий.

Представители компании заявили, что задержка выпуска всего двух функций из всего пакета Apple Intelligence, таких как анализ личного контекста и элементы управления внутри приложения, не может быть поводом для столь масштабных требований. Они отметили, что истцы жалуются на сроки появления двух ИИ-функций, несмотря на то что почти два десятка других, включая «Инструменты для письма», Genmoji, «Приоритетные уведомления» и прочие, уже доступны пользователям. В юридическом документе также указывается, что на момент подачи иска владельцы iPhone 16 уже получили выгоду от улучшенной камеры, более производительного чипа, обновлённых дисплеев и множества других аппаратных и программных улучшений.

Адвокаты Apple подчеркнули, что компания с самого начала чётко дала понять: дополнительные функции Apple Intelligence будут выпускаться поэтапно и продолжат развиваться. Компания отвергла утверждения о нарушении гарантийных обязательств. Ранее, в июле, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил, что Apple добилась прогресса в работе над Siri и планирует выпустить обновление в следующем году.

Напомним, первоначально персонализированные функции Siri были анонсированы на конференции WWDC 2024, но позднее их выход был отложен. Как указывает MacRumors, Apple обещала выпустить эти опции в составе iOS 26.4 в марте или апреле 2025 года.

Иск был подан после масштабной рекламной кампании Apple, которая продвигала новые способности Siri в презентациях, на своём сайте и в телевизионной рекламе с участием актрисы Беллы Рамзи (Bella Ramsey).