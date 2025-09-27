Сегодня 27 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-ф...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились

Пользователи Apple подали к компании коллективный иск, обвинив её в задержке обещанных ИИ-функций для ассистента Siri. Истцы утверждают, что приобрели iPhone 16, полагаясь на обещанные, но так до сих пор и не реализованные возможности на базе искусственного интеллекта. Однако юристы Apple подали ходатайство в Окружной суд Северного округа Калифорнии (США) с просьбой о полном отклонении иска, аргументируя это отсутствием оснований для претензий.

Источник изображения: Phone Trailers/YouTube

Источник изображения: Phone Trailers/YouTube

Представители компании заявили, что задержка выпуска всего двух функций из всего пакета Apple Intelligence, таких как анализ личного контекста и элементы управления внутри приложения, не может быть поводом для столь масштабных требований. Они отметили, что истцы жалуются на сроки появления двух ИИ-функций, несмотря на то что почти два десятка других, включая «Инструменты для письма», Genmoji, «Приоритетные уведомления» и прочие, уже доступны пользователям. В юридическом документе также указывается, что на момент подачи иска владельцы iPhone 16 уже получили выгоду от улучшенной камеры, более производительного чипа, обновлённых дисплеев и множества других аппаратных и программных улучшений.

Адвокаты Apple подчеркнули, что компания с самого начала чётко дала понять: дополнительные функции Apple Intelligence будут выпускаться поэтапно и продолжат развиваться. Компания отвергла утверждения о нарушении гарантийных обязательств. Ранее, в июле, генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) сообщил, что Apple добилась прогресса в работе над Siri и планирует выпустить обновление в следующем году.

Напомним, первоначально персонализированные функции Siri были анонсированы на конференции WWDC 2024, но позднее их выход был отложен. Как указывает MacRumors, Apple обещала выпустить эти опции в составе iOS 26.4 в марте или апреле 2025 года.

Иск был подан после масштабной рекламной кампании Apple, которая продвигала новые способности Siri в презентациях, на своём сайте и в телевизионной рекламе с участием актрисы Беллы Рамзи (Bella Ramsey).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
До следующей весны Apple выпустит ещё десять новых продуктов
Конкурент ChatGPT от Apple может появиться раньше, чем все ожидали
Apple встроит в Siri поисковик на базе ИИ от Google в следующем году
Meta✴ захотела улучшить свои приложения с помощью ИИ-технологий конкурирующей Google
Gemini теперь сможет объяснить, почему формула в «Google Таблицах» не работает или работает неправильно
OpenAI анонсировала ChatGPT Pulse — ИИ-агента, который следит за пользователем постоянно
Теги: apple, apple intelligence, apple siri
apple, apple intelligence, apple siri
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Energizer представила ноутбук, с которым не пустят в самолёт
Valve начала моральную подготовку пользователей к осенней распродаже Steam — опубликован официальный трейлер акции
Амбициозная градостроительная стратегия Farthest Frontier от создателей Grim Dawn спустя три года наконец готова к выходу из раннего доступа Steam
«Микрон» представил отечественную консоль MikBoy — на полностью российском контроллере RISC-V
Учёные из Китая создали принципиально новый ионный аккумулятор — он в шесть раз ёмче литиевых
Electronic Arts готовится к выкупу за $50 миллиардов, чтобы стать частной компанией — это будет самая крупная подобная сделка в истории 20 мин.
Apple не увидела проблемы в рекламе ИИ-функций Siri, которые так и не появились 2 ч.
TikTok в США продолжит приносить китайской ByteDance миллиарды даже после отделения 6 ч.
В Steam скоро можно будет попробовать Valor Mortis — гибрид Dark Souls и BioShock от создателей Ghostrunner 6 ч.
Перевод на русский, новая концовка и попутчики: ностальгическое дорожное приключение Keep Driving получило крупное обновление 7 ч.
Футбольная аркада Rematch от разработчиков Sifu стала временно бесплатной, но только в Steam 8 ч.
Геймплейный трейлер раскрыл дату релиза Possessor(s) — стильного боевика от авторов Hyper Light Drifter 9 ч.
Семь из десяти российских компаний не окупили инвестиции в ИИ 9 ч.
Meta запустила в Великобритании рекламную модель, которую ЕС признал незаконной 9 ч.
Хакеры взломали сотни сетевых устройств Cisco в правительстве США 10 ч.
Google создала и показала в деле ИИ, который заставляет роботов сначала думать, а потом делать 2 ч.
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты 2 ч.
Новая статья: Обзор игрового 3D-монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: полное погружение 3 ч.
Пожар в южнокорейском ЦОД привёл к отключения более 70 государственных онлайн-сервисов 3 ч.
На базе RISC-V в России пока активно развиваются только микроконтроллеры 4 ч.
Китай в прошлом году установил 300 000 промышленных роботов — больше, чем все остальные страны вместе 6 ч.
Xiaomi готовит новый процессор XRing для смартфонов, но за Apple гоняться пока не намерена 8 ч.
Qualcomm поделилась подробностями о процессоре Snapdragon 8 Gen 5 для доступных флагманов 8 ч.
Грядёт подорожание электроники — авария на крупном руднике взвинтила цены на медь 10 ч.
iPhone Air оказался почти никому не нужен в России 10 ч.