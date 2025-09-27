Сегодня 27 сентября 2025
«Фотографии» в Windows 11 научатся автоматически сортировать изображения и распознавать надписи не только на английском

Microsoft тестирует новую функцию Windows, которая упростит сортировку всех фото, хранящихся в фотобанке пользователя, сообщил ресурс The Verge. Новая ИИ-функция приложения «Microsoft Фотографии» доступна участникам программы предварительной оценки Windows 11 Insider Preview на всех каналах, но только при использовании компьютеров категории Copilot+PC.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Microsoft сообщила, что приложение «Фотографии» будет с помощью ИИ автоматически классифицировать изображения на основе их визуального содержания по «содержательным категориям», таким как квитанции, документы, удостоверения личности, скриншоты и заметки. При этом, даже если текст на изображении написан не на английском языке, фотографии будут размещаться в отдельные папки. Например, снимок венгерского паспорта будет помещён в папку с другими удостоверениями личности пользователя.

После сортировки изображения будут распределяться по созданным папкам в разделе «Категории» на левой панели навигации. Пользователь также может указать, по каким категориям он хотел бы провести сортировку. Если изображение классифицировано неправильно, ошибку можно будет исправить вручную.

Функция автоматической категоризации доступна в приложении «Microsoft Фотографии» версии 2025.11090.25001.0 и более поздних версиях только на компьютерах категории Copilot+PC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, фото, windows 11, тестирование
