SpaceX осуществила 124-й пуск ракеты Falcon 9 в этом году — на орбиту выведена партия спутников Starlink

SpaceX продолжает активно расширять собственную спутниковую группировку Starlink. Для этого был проведён очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией телекоммуникационных аппаратов, который стал для компании 124-м в нынешнем году.

Ракета Falcon 9 с 28 спутниками Starlink на борту стартовала с площадки базы военно-космических сил США Ванденберг в Южной Калифорнии 28 сентября в 22:04 по местному времени (29 сентября, 05:04 мск). Через несколько минут после старта первая ступень носителя совершила посадку на специальную плавучую платформу «Of course I Still Love You» в Тихом океане. Для данной ступени нынешний полёт стал 28-м.

В это же время вторая ступень ракеты вместе с телекоммуникационными аппаратами продолжила набирать высоту. Спутники были развёрнуты на низкой околоземной орбите чуть более чем через час после старта носителя. В рамках нынешней миссии к спутниковой группировке Starlink добавилось 28 аппаратов. В настоящее время в состав группировки входит более 8500 активных спутников. Отметим также, что проведённая сегодня миссия стала для SpaceX 124-м пуском ракеты Falcon 9 в текущем году и 542-м с 2010 года, когда носитель только был принят в эксплуатацию.