Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора

Новейшее семейство смартфонов Apple уже попало в новости в не очень приятном контексте, когда посетители фирменных магазинов начали обнаруживать, что демонстрационные экземпляры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max обзавелись заметными царапинами на задней поверхности корпуса буквально за считанные часы с момента начала продаж. Apple предложила персоналу магазинов бороться с этим при помощи соли.

Как отмечает Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg, традиционно посвящённый в служебный документооборот Apple, компания предложила персоналу фирменных магазинов не только регулярно протирать заднюю поверхность демонстрационных экземпляров iPhone 17, но и использовать при этом сочетание традиционного чистящего раствора с солью. Каков именно химический состав этого раствора, судить сложно, но представители 9to5Mac испытали этот способ восстановления поверхности iPhone 17 Pro на практике, пройдясь водным раствором морской соли по царапинам, и те исчезли с поверхности задней крышки смартфона.

До сих пор Apple утверждала, что анодированный алюминий, из которого сделаны корпуса iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, не так уж восприимчив к появлению царапин, а наблюдаемые в магазинах следы на корпусе являются результатом переноса материала изношенных магнитных держателей на заднюю поверхность смартфона. В китайских магазинах Apple, как отмечают некоторые очевидцы, на держатели были установлены силиконовые накладки, которые охватывают их по окружности вместе с гранями, которые ранее могли оставлять следы на корпусе смартфона при контакте. Другими словами, Apple пока считает проблему не слишком серьёзной, и каких-либо масштабных кампаний в этой сфере проводить не собирается.