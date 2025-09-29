Китай попытается сманить талантливых инженеров, которым дорогие визы закрыли путь в США

Недавняя инициатива Дональда Трампа (Donald Trump) в сфере выдачи первичных виз типа H-1B для иностранных специалистов и учёных способна повысить барьер для въезда в страну, поскольку работодатель в этом случае должен заплатить $100 000 за каждого иммигранта. Китай в качестве идеологического противовеса готов упростить условия въезда для зарубежных профессионалов, но реально этот шаг больше послужить пропаганде, чем экономике.

Как отмечает Reuters, на этой неделе КНР начнёт выдавать визы типа K для учёных и специалистов в области технологий, математики и инженерных дисциплин, которые позволят их обладателям жить и работать в Китае без предварительного приглашения со стороны работодателя. То есть, иммигрант может направиться в Китай, даже не располагая работой, а искать её уже на месте после прибытия. Претендовать на гражданство КНР такая виза не позволит, хотя в редких случаях власти и могут сделать исключение.

Эксперты и участники рынка сомневаются, что подобный шаг со стороны китайских властей станет реальным противовесом для ужесточения правил выдачи виз типа H-1B в США. Если в последней из стран иммигранты формируют до 15 % населения, то в Китае их доля не превышает 1 млн человек, что соответствует менее чем 1 % численности жителей Поднебесной. Кроме того, китайские компании в большинстве своём используют в бизнес-процессах китайский язык, а им владеет не так уж много потенциальных иммигрантов. Для соседней Индии китайские послабления могли бы стать хорошим шансом трудоустроить профессионалов, которые не смогут попасть в США, но языковой барьер и некоторая напряжённость во взаимоотношениях Индии и Китая не позволят перенаправить сюда значительную часть соискателей.

Китай исторически старался притягивать из-за пределов страны этнических китайцев, которые получали образование и опыт работы за границей. Такой категории «репатриантов» предлагались существенные субсидии и льготы, вплоть до денежных выплат в сумме около $700 000. Кроме того, китайский рынок труда традиционно больше опирается на внутренние человеческие ресурсы. Другими словами, визовые послабления для профессионалов со стороны КНР являются в большей мере политическим жестом, чем реальным стимулом для развития местной экономики.