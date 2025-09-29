Россияне стали чаще выбирать бюджетную электронику вместо дорогой при заказе из-за рубежа

Россияне стали чаще выбирать бюджетные устройства при заказе электроники из-за рубежа, хотя потребительская активность осталась на прежнем уровне, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию сервиса для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.

По данным CDEK.Shopping, в первом полугодии средний чек при покупке электроники и техники (компьютеры, смартфоны, игровые приставки и т. д.) уменьшился год к году на 27 % — до 55,3 тыс. руб., в то время как общее число заказов сократилось лишь на 4 %. В целом за полгода россияне приобрели за рубежом с помощью сервиса электроники на 528,1 млн руб., что на 30,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее популярным брендом по-прежнему является Apple с долей в 28,2 %. На второе место по заказам из-за рубежа поднялся Asus (4,9 %). В тройке также оказалась AMD (4,19 %). Вместо покинувшей топ-5 Xiaomi её место заняла Nintendo (3,65 %), что объясняется выходом новой приставки Nintendo Switch 2 — «продажи выросли в 126 раз в сравнении с показателями предыдущего года», сообщили в CDEK.Shopping.

Помимо Nintendo значительно выросли заказы на продукцию AMD — в 26 раз, и тайваньской Gigabyte — на 49 %. Самое резкое снижение заказов за I полугодие 2025 года было зафиксировано у Xiaomi (–76 %), LG (–73 %) и Huawei (–62 %).

При этом на внутреннем рынке электроники наблюдается противоположная тенденция. По данным Wildberries & Russ, средний чек в этой категории увеличился на 20 %, а в количественном выражении — на 54 %. «При этом особенно высокие темпы роста среднего чека показали такие товары, как крупная бытовая техника (46 %), ноутбуки и компьютеры (33 %), телевизоры и аудиотехника (22 %). Это подтверждает рост доверия к покупкам сложной, часто дорогостоящей и крупногабаритной техники онлайн», — сообщили в пресс-службе маркетплейса.

В свою очередь, один из российских поставщиков электроники отметил, что «нерелевантно рассматривать снижение цены по всему сектору бытовой техники и электроники», как это делает CDEK.Shopping, поскольку стоимость товара зависит от категории, выбор которых у сервиса ограничен. Он добавил, что на цену также влияют курс валют и разница в комиссиях трансграничных сервисов.