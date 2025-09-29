Сегодня 29 сентября 2025
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами

Разработчики из итальянской студии Panik Arcade вынужденно перенесли релиз своего роглайт-хоррора CloverPit из-за угрозы со стороны амбициозной метроидвании Hollow Knight: Silksong и, похоже, не прогадали.

Источник изображений: Future Friends Games

Источник изображений: Future Friends Games

Напомним, CloverPit должна была выйти 3 сентября, однако на фоне анонса даты выпуска Hollow Knight: Silksong (4 сентября) в Panik Arcade и издательстве Future Friends Games решили повременить с премьерой до 26-го числа.

Похоже, перенос из-за Hollow Knight: Silksong пошёл CloverPit на пользу. Как стало известно, продажи игры в сервисе Steam за первые сутки с официального релиза превысили 100 тыс. копий.

«100 000 копий продано менее чем за 24 часа!!! Мы пока не можем до конца поверить в это. Спасибо вам огромное, что поддерживаете нас и играете в CloverPit!!!»поблагодарили сообщество разработчики.

Игрокам достаётся роль должника в ржавой камере наедине со слот-машиной и банкоматом, куда надо вносить выигранные деньги (в счёт долга). Цель — сломать аппарат и сбежать.

Проект предлагает «демоническую смесь Balatro и Buckshot Roulette», мрачную историю о зависимости и побеге, атмосферу адской комнаты-головоломки, несколько концовок и текстовый перевод на русский.

CloverPit вышла эксклюзивно в Steam (346 рублей до 10 октября). На площадке Valve игра заслужила более 2,9 тыс. «очень положительных» отзывов — рейтинг проекта составляет 92 % (93 % в случае обзоров на русском языке).

Источник:

cloverpit, panik arcade, future friends games, хоррор, роглайт, продажи игр
cloverpit, panik arcade, future friends games, хоррор, роглайт, продажи игр
