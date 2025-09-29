Слухи: Embracer взялась за амбициозный боевик по «Властелину колец», который бросит вызов Hogwarts Legacy

Со времён вышедшего в 2017 году экшена Middle-earth: Shadow of War франшиза «Властелин колец» не знала по-настоящему амбициозных игр, но, похоже, сейчас в разработке находится как раз такая.

Портал Insider Gaming со ссылкой на близких к ситуации информаторов сообщает, что в производстве «уже какое-то время» находится боевик от третьего лица по «Властелину колец», который должен бросить вызов Hogwarts Legacy от Avalanche Software.

Напомним, дебютировавший в 2023 году фэнтезийный ролевой экшен с открытым миром во вселенной «Гарри Поттера» заслужил признание критиков, продался в количестве свыше 34 млн копий и готовится получить сиквел.

Предполагается, что частично (оставшуюся долю бюджета составляют внутренние вложения) игра финансируется за счёт инвестиционной компании Abu Dhabi Investment Office (ADIO). Её вклад оценивается примерно в $100 млн.

Помимо ADIO, в проекте якобы задействован целый ряд компаний, включая шведский холдинг Embracer Group (приобрёл права на игры по «Властелину колец» в 2022 году за $400 млн), Revenge и другие студии.

По данным Insider Gaming, за кулисами сделка по игре обсуждается с 2024 года и до сих пор не подписана ввиду «множества переменных», однако может быть анонсирована официально уже на следующей неделе, с 6 по 12 октября.

Embracer и Revenge на запрос редакции Insider Gaming высказаться насчёт амбициозного экшена по «Властелину колец» лишь ограничились напоминанием, что «не комментируют слухи и домыслы».