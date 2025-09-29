Сегодня 29 сентября 2025
В Steam стартовала грандиозная осенняя распродажа — скидку получили более 30 тысяч игр

Как и было обещано, 29 сентября — на целых два месяца раньше обычного — в сервисе цифровой дистрибуции Steam от Valve стартовала традиционно масштабная осенняя распродажа.

Источник изображения: Steam

В рамках осенней распродажи Steam скидки получили тысячи (31,4 тыс., по данным SteamDB) игр самых разных жанров и тематик. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям (в том числе ценовым).

Ниже приводим самые заметные игры осенней распродажи Steam, доступные в российском сегменте:

Также вернулась секция «Крупные скидки» с особо выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён», включая полное издание Control за 149 рублей, Greedfall за 199 рублей и Old World за 149 рублей.

Кроме того, в рамках осенней распродажи Steam за ознакомление со списком рекомендаций можно получить бесплатные стикеры. В магазине предметов за очки также появились новые тематические товары.

Чего на акции нет, так это привычного отбора номинантов на предстоящую премию Steam. Раньше осенняя распродажа проходила ближе к зимней, в рамках которой определяются лауреаты церемонии, но в 2025 году всё изменилось.

Осенняя распродажа Steam продлится неделю и завершится 6 октября в 20:00 по московскому времени. С расписанием акций на оставшуюся часть 2025 года можно ознакомиться в февральском материале.

