В Steam стартовала грандиозная осенняя распродажа — скидку получили более 30 тысяч игр

Как и было обещано, 29 сентября — на целых два месяца раньше обычного — в сервисе цифровой дистрибуции Steam от Valve стартовала традиционно масштабная осенняя распродажа.
В рамках осенней распродажи Steam скидки получили тысячи (31,4 тыс., по данным SteamDB) игр самых разных жанров и тематик. Для удобства навигации предложения на главной странице разделены по категориям (в том числе ценовым).
Ниже приводим самые заметные игры осенней распродажи Steam, доступные в российском сегменте:
- Clair Obscur: Expedition 33 — 3149 рублей (−10 %);
- The Alters — 1208 рублей (−20 %);
- Baldur's Gate 3 — 1499 рублей (−25 %);
- Blue Prince — 825 рублей (−25 %);
- Palworld (ранний доступ) — 825 рублей (−25 %);
- The First Berserker: Khazan — 2505 рублей (−30 %);
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 — 1919 рублей (−40 %);
- Warhammer 40,000: Rogue Trader — 719 рублей (−55 %);
- No Man's Sky — 760 рублей (−60 %);
- Crusader Kings 3 — 830 рублей (−70 %).
Также вернулась секция «Крупные скидки» с особо выгодными предложениями на «некоторые из лучших игр всех времён», включая полное издание Control за 149 рублей, Greedfall за 199 рублей и Old World за 149 рублей.
Кроме того, в рамках осенней распродажи Steam за ознакомление со списком рекомендаций можно получить бесплатные стикеры. В магазине предметов за очки также появились новые тематические товары.
Чего на акции нет, так это привычного отбора номинантов на предстоящую премию Steam. Раньше осенняя распродажа проходила ближе к зимней, в рамках которой определяются лауреаты церемонии, но в 2025 году всё изменилось.
Осенняя распродажа Steam продлится неделю и завершится 6 октября в 20:00 по московскому времени. С расписанием акций на оставшуюся часть 2025 года можно ознакомиться в февральском материале.
