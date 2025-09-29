Сегодня 29 сентября 2025
Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — «лучший в мире» ИИ для программирования и сложных вычислений

Компания Anthropic анонсировала Claude Sonnet 4.5 — самую мощную на сегодняшний день большую языковую модель в семействе Claude. По словам разработчиков, она ориентирована на программирование, построение ИИ-агентов и решение сложных задач. A Anthropic заверили, что Sonnet 4.5 стал не только лидером в профильных бенчмарках, но и демонстрирует заметный скачок в понимании программного кода, математических вычислениях и управлении компьютером.

Claude Sonnet 4.5 занял первую строчку в SWE-bench Verified — отраслевом тесте, который измеряет реальные способности ИИ-моделей к написанию и анализу программного кода. По данным Anthropic, Sonnet 4.5 способен поддерживать концентрацию более 30 часов при работе над сложными многоэтапными задачами, обходя предыдущие версии Claude и ближайших конкурентов.

В тесте OSWorld, проверяющем работу ИИ с реальными компьютерными задачами, Sonnet 4.5 показал результат 61,4 % против 42,2 % у версии Sonnet 4, что иллюстрирует резкий рост производительности за последние месяцы.

Новая модель показала себя не только в программировании. По результатам внутренних и независимых тестов, Sonnet 4.5 демонстрирует серьёзный прогресс в задачах логического вывода и математики, а также в специализированных областях: финансах, медицине, праве и STEM-дисциплинах. Разработчики отмечают рост качества генерации и анализа кода, управление файлами и сложными вычислениями в реальном времени.

Появился и экспериментальный режим Imagine with Claude: теперь ИИ может создавать программные решения буквально «на лету», полностью адаптируя код под текущие запросы пользователя.

Одновременно с выпуском Sonnet 4.5 компания представила крупные обновления экосистемы Claude. В сервисе Claude Code появились чекпоинты для сохранения прогресса, обновлённый терминал и нативное расширение для Visual Studio Code. В приложениях Claude теперь доступна непосредственная работа с кодом, создание файлов (включая таблицы, презентации и документы) прямо в диалоге, а пользователи с подпиской Max получили расширение для Chrome.

Для разработчиков открыт новый набор инструментов — Claude Agent SDK. Он позволяет создавать собственных интеллектуальных агентов на базе тех же технологий, что лежат в основе Claude Code. SDK реализует сложную работу с памятью, управлением правами и координацией подзадач между агентами — то есть открывает возможности построения продвинутых решений под любые задачи.

Помимо того, что Claude Sonnet 4.5 стала самой способной, она также стала самой «воспитанной» ИИ-моделью компании: снижено количество опасных и нежелательных паттернов поведения, таких как подыгрывание пользователю, попытки обойти ограничения или выполнение вредных запросов. В рамках защиты пользователей, Anthropic применяет многоуровневые фильтры (AI Safety Level 3), особенно в отношении тем, связанных с химическими, биологическими, ядерными и другими видами оружия. Также фильтры стали точнее: количество ложных срабатываний удалось снизить в 10 раз по сравнению с предыдущими релизами.

Claude Sonnet 4.5 уже доступен для всех пользователей через веб-версию чат-бота, а также в мобильных приложениях. Также новая ИИ-модель доступна API по цене старой (от $3 за миллион токенов). Новые возможности Claude Code и Agent SDK доступны всем разработчикам и корпоративным клиентам.

Источник:

Теги: anthropic, claude, ии, большая языковая модель
