Создатели виртуальной актрисы Тилли Норвуд утверждают, что её популярность стремительно растёт

Возможности современных систем генеративного искусственного интеллекта не ограничиваются созданием реалистичных статичных образов людей и коротких роликов, им вполне по силам создание целых виртуальных актёров. Агентство Xicoia утверждает, что порождённая ИИ актриса Тилли Норвуд (Tilly Norwood) стремительно набирает популярность как у зрителей, так и у профильных агентств.

Об этом сообщила на Цюрихском кинофестивале основательница родственной студии Particle6 актриса, комик и писательница Элин ван дер Вельден (Eline van der Velden), как отмечает Variety. Она является главой специализированной студии Particle6, которая занимается производством контента с использованием технологий искусственного интеллекта. Агентство Xicoia будет продвигать виртуальных актёров на соответствующем рынке, и Тилли Норвуд (Tilly Norwood) является первым персонажем, которого агентство готово предлагать создателям контента. В ближайшие несколько месяцев будут сделаны очередные заявления в этой сфере.

По словам ван дер Вельден, на первых порах люди удивлялись самой идее создания виртуальных актёров, а теперь их интересы готовы представлять на рынке труда в кинематографической сфере серьёзные агентства. Ещё в июле этого года на странице в одной из популярных социальных сетей виртуальная актриса Тилли Норвуд сообщила о выходе своей первой работы, которой стала роль в комедийной сценке «AI Commissioner». Элин ван дер Вельден заявила, что студия, создавшая Норвуд, желает ей блистательного будущего: «Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, в этом заключается цель наших действий».

По словам основательницы студии, производители контента двигаются в сторону использования ИИ в силу экономических факторов. Создатели кинокартин и телепроектов ощущают, по её мнению, что ИИ не ограничивает их творческие идеи с точки зрения бюджета на съёмку — нет никаких преград для творчества, а потому ИИ будет влиять на отрасль в положительном ключе. Нужно лишь изменить точку зрения людей на этот вопрос. Как добавила ван дер Вельден, аудитории важна сама история, а не наличие у кинозвезды пульса: «Тилли уже привлекает интерес агентств и поклонников. Эра синтетических актёров не грядёт, она уже наступила».