Сегодня 30 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Создатели виртуальной актрисы Тилли Норв...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатели виртуальной актрисы Тилли Норвуд утверждают, что её популярность стремительно растёт

Возможности современных систем генеративного искусственного интеллекта не ограничиваются созданием реалистичных статичных образов людей и коротких роликов, им вполне по силам создание целых виртуальных актёров. Агентство Xicoia утверждает, что порождённая ИИ актриса Тилли Норвуд (Tilly Norwood) стремительно набирает популярность как у зрителей, так и у профильных агентств.

Источник изображения: Xicoia

Источник изображения: Xicoia

Об этом сообщила на Цюрихском кинофестивале основательница родственной студии Particle6 актриса, комик и писательница Элин ван дер Вельден (Eline van der Velden), как отмечает Variety. Она является главой специализированной студии Particle6, которая занимается производством контента с использованием технологий искусственного интеллекта. Агентство Xicoia будет продвигать виртуальных актёров на соответствующем рынке, и Тилли Норвуд (Tilly Norwood) является первым персонажем, которого агентство готово предлагать создателям контента. В ближайшие несколько месяцев будут сделаны очередные заявления в этой сфере.

По словам ван дер Вельден, на первых порах люди удивлялись самой идее создания виртуальных актёров, а теперь их интересы готовы представлять на рынке труда в кинематографической сфере серьёзные агентства. Ещё в июле этого года на странице в одной из популярных социальных сетей виртуальная актриса Тилли Норвуд сообщила о выходе своей первой работы, которой стала роль в комедийной сценке «AI Commissioner». Элин ван дер Вельден заявила, что студия, создавшая Норвуд, желает ей блистательного будущего: «Мы хотим, чтобы Тилли стала следующей Скарлетт Йоханссон или Натали Портман, в этом заключается цель наших действий».

По словам основательницы студии, производители контента двигаются в сторону использования ИИ в силу экономических факторов. Создатели кинокартин и телепроектов ощущают, по её мнению, что ИИ не ограничивает их творческие идеи с точки зрения бюджета на съёмку — нет никаких преград для творчества, а потому ИИ будет влиять на отрасль в положительном ключе. Нужно лишь изменить точку зрения людей на этот вопрос. Как добавила ван дер Вельден, аудитории важна сама история, а не наличие у кинозвезды пульса: «Тилли уже привлекает интерес агентств и поклонников. Эра синтетических актёров не грядёт, она уже наступила».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ без спроса заполонила свои соцсети ИИ-двойниками Тейлор Свифт, Скарлетт Йоханссон и других знаменитостей
Сэму Альтману и Марку Цукербергу прислали перчатки с лишними пальцами — это намёк на опасности ИИ
Скарлетт Йоханссон запретила использовать свой голос для ChatGPT — OpenAI не послушалась и пытается договориться
OpenAI начала продвигать функцию онлайн-покупок непосредственно из чат-бота
Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — «лучший в мире» ИИ для программирования и сложных вычислений
В ChatGPT появился полный родительский контроль после трагической гибели подростка из США
Теги: ии, нейросеть, аватар, актёры
ии, нейросеть, аватар, актёры
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора
Китай отстал от США в сфере ИИ-чипов буквально на наносекунды, как считает основатель Nvidia
Не было бы счастья, да Silksong помогла: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit очаровал пользователей Steam и порадовал разработчиков продажами
Anthropic представила Claude Sonnet 4.5 — «лучший в мире» ИИ для программирования и сложных вычислений
В России подорожали ноутбуки премиум-класса — впереди новый виток роста цен
Создатели виртуальной актрисы Тилли Норвуд утверждают, что её популярность стремительно растёт 15 мин.
OpenAI начала продвигать функцию онлайн-покупок непосредственно из чат-бота 43 мин.
Геймер собрал внутри Minecraft рабочий ChatGPT — на это ушло 439 млн блоков 9 ч.
Градиентная «G» станет единым символом Google — старый логотип уйдёт в прошлое 10 ч.
В Steam стартовала грандиозная осенняя распродажа — скидку получили более 30 тысяч игр 11 ч.
Браузер Brave обновил фирменный ИИ-поиск: теперь он даёт развёрнутые ответы 12 ч.
Календарь релизов — 29 сентября – 5 октября: Ghost of Yotei, Train Sim World 6 и ремейк FF Tactics 13 ч.
Слухи: Embracer взялась за амбициозный боевик по «Властелину колец», который бросит вызов Hogwarts Legacy 14 ч.
В ChatGPT появился полный родительский контроль после трагической гибели подростка из США 14 ч.
Capcom оставит Monster Hunter Wilds, Rise и World на Windows 10 без поддержки, причём очень скоро 15 ч.
Президент OpenAI убеждён, что в будущем за каждым человеком будет закреплён ускоритель ИИ 2 ч.
США упростили процесс выявления подставных компаний, позволяющих обходить санкции на поставки чипов и оборудования 4 ч.
В трекерах Tile выявили изъян, который позволяет вести слежку за их владельцами 4 ч.
MSI показала GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X со скрытым разъёмом питания 4 ч.
Раздувшаяся батарея Galaxy Ring сдавила палец и довела владельца до госпитализации 5 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice: «ледяная» скромность 7 ч.
Новая статья: Обзор блока питания Zalman TeraMax II SE 1000W (ZM1000-TMX2SE) 9 ч.
SanDisk выпустила WD_Black SN7100X — сертифицированный SSD для приставок ROG Xbox Ally и Ally X, а также карты памяти microSD 11 ч.
Куо предрёк Xiaomi 17 провал — поставки урезаны, а спасти положение могут только скидки 14 ч.
Euclyd разрабатывает ИИ-ускоритель Craftwerk с фирменной памятью UBM: 1 Тбайт и 8 Пбайт/с 15 ч.