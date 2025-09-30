Сегодня 30 сентября 2025
FCC случайно слила секретные данные об у...
FCC случайно слила секретные данные об устройстве iPhone 16e

Федеральная комиссия США по связи (FCC) взаимодействует с поставщиками различных электронных устройств на рынок страны, а потому те постоянно передают ей подробные технические данные. В результате недавнего инцидента достоянием общественности стала конфиденциальная информация об устройстве смартфонов Apple iPhone 16e.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Чертежи Apple с пометкой «только для служебного пользования» оказались в 163-страничном документе, опубликованном на сайте, где хранится открытая документация, связанная с работой FCC. В понедельник внимание к этой случайной утечке привлёк один из участников обсуждения на страницах Reddit.

Обычно комиссия редактирует документацию, содержащую конфиденциальные технические сведения, прежде чем публиковать её на собственном сайте, но в конкретном случае этого сделано не было. В обсуждаемом 163-страничном документе содержались подробные чертежи, описывающие устройство процессора и графической подсистемы смартфона iPhone 16e.

Apple была вынуждена обратиться к регуляторам с письмом, в котором требовала удалить конфиденциальную информацию со связанного с деятельностью комиссии стороннего сайта. По мнению производителя, получившие доступ к этим данным конкуренты могли бы использовать их в дальнейшем для получения «несправедливого преимущества» даже с учётом присутствия указанного устройства (iPhone 16e) на рынке. Ссылка на документ с официального сайта FCC исчезла, поэтому можно предположить, что соответствующие меры по защите интересов Apple были приняты.

Источник:

apple, apple iphone, iphone 16e, fcc, утечка данных
