Разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика ОС

Создание установщика Windows 95 обернулось для разработчиков операционной системы настоящей головной болью, рассказал ветеран Microsoft Рэймонд Чэнь (Raymond Chen), проработавший в отделе разработки Windows более 30 лет. В итоговом варианте установщик представлял собой гибрид трёх ОС, поскольку использование одной только технологии Win32 оказалось бы слишком обременительным для пользователей.

Источник изображения: Bernd Dittrich / unsplash.com

Источник изображения: Bernd Dittrich / unsplash.com

Первым этапом установки Windows 95 была программа для DOS, которая запускала «миниатюрную» версию Windows 3.1, управлявшую следующим этапом. На втором этапе стартовала полноценная 16-разрядная программа для Windows, выполнявшая бо́льшую часть установки. Этот 16-битный код использовался и в случае, когда установка запускалась из среды Windows 3.1 или из другого экземпляра Windows 95.

«Некоторые спрашивали, можно ли было с помощью версий MS-DOS и Windows 3.1 установить миниатюрную Windows 95, а не миниатюрную Windows 3.1. Это позволило бы выполнить бо́льшую часть работы в полноценной 32-битной операционной системе и воспользоваться новыми возможностями Windows 95», — рассказал Рэймонд Чэнь.

Решение с урезанной версией Windows 95 было технически осуществимо, но сложно в реализации, признался он. Во-первых, пришлось бы создавать уменьшенный вариант Windows 95 исключительно для процесса установки, однако проект Windows 95 и так заметно отставал от графика, и руководство «мгновенно» отвергло эту идею. Во-вторых, у Microsoft уже существовала отлаженная и поддерживаемая мини-версия Windows 3.1, которую можно было адаптировать для создания установщика новой ОС.

Входящий в комплект установочного диска Windows 95 архив «Mini.cab» имел исходный размер 441 905 байт и 815 307 байт в распакованном виде. Мини-версия Windows 95 могла бы уместиться всего на двух дискетах, и это было бы вполне осуществимо, несмотря на дублирование кода и дополнительную сложность, подсчитал Рэймонд Чэнь. Но в этом случае страдал бы комфорт пользователя: при мини-установщике Win9x потребовались бы не менее двух перезагрузок системы, а в отделе разработки действовал принцип «только одной перезагрузки». В итоге наилучшим решением проблемы оказалась мини-версия Windows 3.1.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: microsoft, windows, операционная система
