OpenAI собралась создать подобие TikTok, но с 10-секундными вертикальными ИИ-видео от Sora 2

Компания OpenAI готовится выпустить отдельное приложение для размещения коротких видеороликов, созданных с помощью ИИ-генератора видео Sora 2, сообщил ресурс Wired.

Приложение предлагает ленту для публикации видео в вертикальном формате продолжительностью до 10 секунд с навигацией свайпом для прокрутки. В правой части ленты находится строка меню, позволяющая пользователям ставить лайки, комментировать или делать ремиксы видео. Также есть страница с предложениями «Для вас», работающая на основе алгоритма рекомендаций. Сервис не поддерживает возможность загрузки фото или видео, снятых камерой смартфона или из других приложений.

В приложении Sora 2 есть функция подтверждения личности, которая позволяет пользователям подтверждать своё сходство. После верификации сходства пользователь может использовать его в видео. Другие пользователи также могут использовать их образы в клипах. Например, кто-то может создать видео, где он катается на американских горках в тематическом парке с другом. Пользователи будут получать уведомления при каждом использовании их образа, даже если клип останется в черновике и не будет опубликован в дальнейшем, сообщают источники Wired.

OpenAI запустила приложение для внутренних нужд на прошлой неделе, и оно получило «исключительно положительные отзывы от сотрудников», пишет ресурс.

Новый видеосервис OpenAI станет конкурентом похожим предложениям Meta✴ и Google. На прошлой неделе Meta✴ представила платформу Vibes для коротких ИИ-видео. Немногим ранее Google объявила об интеграции с YouTube специальной версии ИИ-модели Veo 3 для генерации видео.

В свою очередь, TikTok занял более осторожную позицию в отношении контента, генерируемого ИИ. Недавно видеосервис пересмотрел свои правила относительно того, какие видео, созданные ИИ, можно размещать на платформе. В частности, запрещается размещение контента, создаваемого ИИ, который «вводит в заблуждение относительно вопросов общественной важности или наносит вред отдельным лицам».