Microsoft добавила «вайб-воркинг» в Office — ИИ-агента для создания сложных документов и таблиц по указаниям пользователя

Microsoft запустила в Excel и Word режим агента с искусственным интеллектом (Agent Mode), позволяющий автоматически создавать по одному текстовому запросу сложные электронные таблицы и текстовые документы. В чате Copilot также дебютировала функция Office Agent, работающая на основе моделей Anthropic — она позволяет быстро создавать презентации PowerPoint и документы Word.

Источник изображений: microsoft.com

Источник изображений: microsoft.com

Режим агента в Excel и Word — это более мощный вариант помощника Copilot, который уже присутствует в программах офисного пакета. Одна из задач агента состоит в том, чтобы сделать доступными для пользователей сложные функции Excel. ИИ-агент работает на базе модели OpenAI GPT-5.

Получив сложную задачу, он разбивает её на этапы, составляет план и пояснения к нему, позволяя пользователю следить за своей работой. Каждый этап он, в свою очередь, делит на конкретные задачи, и каждое действие агента отображается на боковой панели. ИИ-агент в Excel набрал 57,2 % в тесте SpreadsheetBench, предназначенном специально для оценки способности моделей редактировать электронные таблицы. Это выше, чем показали Shortcut.ai, агент ChatGPT и Anthropic Claude Files Opus 4.1, но ниже результата человека, у которого 71,3 %.

Режим агента в Word — это не просто редактирование и составление сводок текста. Агент готовит черновики материалов, предлагает уточнения и указывает, что может понадобиться при составлении документа. Можно свести рабочие данные за несколько месяцев в единый отчёт, подвести итоги месяца и быстро установить различия с предыдущим отчётом.

Office Agent на базе моделей Anthropic работает в чате Copilot вне пакета офисных приложений, но позволяет прямо в чате создавать презентации PowerPoint и документы Word. В случае PowerPoint пользователь получает презентацию с логичной структурой, при составлении которой ИИ может обращаться к источникам среди веб-ресурсов и в процессе демонстрирует предварительные версии слайдов.

Примечательно, что в программах пакета Office основными выступают модели OpenAI, но всё большее место в экосистеме Microsoft занимают модели другого разработчика — Anthropic. Разработчик интегрировал Office Agent в чат Copilot, обращаясь к API Anthropic на базе Amazon Web Services — прямого конкурента Microsoft. Это, возможно, объясняет, почему глубокой интеграции моделей этого разработчика в офисном пакете пока нет.

Режим ИИ-агента в Word и Excel уже доступен участникам программы тестирования экспериментальных функций Frontier — нужна подписка Microsoft 365 Copilot или Microsoft 365 Personal/Family. Пока он дебютировал только в веб-версиях приложений, но вскоре появится и в их десктопных вариантах. Office Agent тоже работает пока только для пользователей программы Frontier для подписчиков тех же Microsoft 365 Copilot и Microsoft 365 Personal/Family в США.

Источник:

Теги: microsoft, office, copilot, ии, ии-агент
