SpaceX назвала дату очередного тестового запуска корабля Starship

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует провести 11-й тестовый полёт гигантской ракеты Super Heavy с космическим кораблём Starship 13 октября. Сообщение об этом появилось на странице SpaceX в социальной сети X.

«Десятое лётное испытание Starship стало значительным шагом вперёд в разработке первой в мире полностью многоразовой ракеты-носителя. Одиннадцатое лётное испытание корабля Starship запланировано на понедельник, 13 октября», — говорится в сообщении SpaceX.

Согласно имеющимся данным, окно для проведения пуска откроется 13 октября в 18:15 по местному времени (14 октября, 02:15 мск). Наблюдать за прямой трансляцией полёта Starship можно будет на YouTube-канале компании. Трансляция начнётся за полчаса до старта.

В рамках одиннадцатого лётного испытания SpaceX планирует собрать данные, которые помогут в разработке ускорителей нового поколения. Кроме того, будет проверен в деле теплозащитный экран и проведена отработка манёвров для возврата на стартовую площадку. Огромный ускоритель Super Heavy оснащён 24 двигателями Raptor. В ходе полёта планируется испытать новую конфигурацию двигателей при посадке, которая пройдёт в Мексиканском заливе, то есть без возвращения на стартовую площадку. Для точного наведения и мягкой посадки будет задействовано сначала 13 двигателей, затем их количество сократится до пяти, а позднее — до трёх.

Вторая ступень ракеты должна вывести на орбиту восемь макетов спутников Starlink, а также выполнить повторный запуск двигателей в космическом пространстве. Часть теплозащитных плиток демонтируют для проверки устойчивости конструкции при входе в атмосферу. В заключительной стадии планируется провести манёвр с динамическим креном и испытание алгоритмов наведения перед приводнением в Индийском океане.

Предыдущий тестовый полёт Starship был проведён 27 августа. Через несколько минут после старта корабль успешно отделился от ускорителя, который затем запустил двигатели и совершил несколько манёвров для посадки. Корабль Starship продолжил набирать высоту и примерно через 20 минут после старта приступил к развёртыванию макетов телекоммуникационных спутников Starlink.