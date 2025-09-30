Империя Маска трещит по швам: Tesla и xAI за год потеряли множество ценных специалистов

Принято считать, что падение продаж электромобилей Tesla в ряде регионов планеты связано с политической активностью главы компании Илона Маска (Elon Musk), хотя она и не является единственным таким фактором. В целом, из компаний этого американского миллиардера за прошедший год уволилось приличное количество ценных сотрудников, и одной только Tesla проблема не ограничивается.

По информации Financial Times, компания Tesla понесла тяжёлые кадровые потери в сфере продаж, разработки и производства тяговых батарей и силовых установок, связей с общественностью, а ещё её покинул директор по информационным технологиям, а также ряд важных специалистов по разработке человекоподобных роботов Optimus и искусственного интеллекта.

В стартапе xAI, который был основан всего два года назад, отток кадров выражен ещё сильнее, по данным источников. В марте компания объединилась с социальной сетью X, которую Маск под прежним именем Twitter приобрёл в октябре 2022 года. Финансовый директор и главный юрист xAI покинули её с разницей в одну неделю не так давно. Владея в той или иной степени пятью компаниями, Илон Маск является работодателем примерно для 140 000 человек.

Не все ценные специалисты покидали в последние месяцы компании, возглавляемые Илоном Маском, находясь в раздражённом или утомлённом состоянии. Кто-то решил продолжать свой путь в составе прочих компаний или собственных стартапов, получив достаточно опыта работы под руководством Маска и его ближайших соратников. Нашлось немало и тех, кто не разделяет стратегических взглядов Маска на развитие бизнеса, а также его политических убеждений. К тому же, миллиардер не стеснялся объявлять о массовых сокращениях, поэтому кому-то из его бывших подчинённых просто не приходилось выбирать.

Один из консультантов Маска пояснил, что миллиардеру свойственно быстро избавляться от помощников в сфере бизнеса. Кроме того, в своих компаниях он создал корпоративную культуру, подразумевающую изнурительную работу в круглосуточном режиме с очень жёсткими сроками реализации каждого нового проекта. Не все сотрудники способны выдерживать такой темп жизни.

Уволившийся из xAI после 16 месяцев работы глава юридического департамента Роберт Кил (Robert Keele), например, в одной из социальных сетей пожаловался, что хотел бы чаще видеть своих детей дошкольного возраста, и работа в компании ему таких возможностей не оставляла.

Бывший финансовый директор xAI Майк Либераторе (Mike Liberatore) продержался на посту три месяца, хотя не скрывал, что любит находиться в офисе семь дней в неделю и работать по 120 с лишним часов в неделю. Ближайшее окружение Илона Маска утверждает, что его очень раззадорил выход ChatGPT осенью 2022 года, после чего миллиардер начал требовать от подчинённых большей отдачи на направлении разработки систем искусственного интеллекта. С тех пор для Маска одной из приоритетных целей в жизни стало вытеснение с рынка OpenAI и её руководителя Сэма Альтмана (Sam Altman), с которым Маск стоял у истоков стартапа, но позже вошёл в жёсткую конфронтацию. Маск традиционно пытается причинить ущерб OpenAI через судебные разбирательства, недавно он обвинил стартап в переманивании ценных специалистов.

Политическая деятельность Маска и его высказывания в соответствующей сфере также создали напряжение в кругу близких некоторых сотрудников его компаний, поэтому претензии родственников к этому работодателю заставили некоторых специалистов сменить место работы.

Tesla остаётся крупнейшей частью империи Илона Маска. В апреле прошлого года она сократила 14 000 сотрудников. Затем глава компании начал менять приоритеты от выпуска электромобилей и аккумуляторов в сторону роботакси, человекоподобных роботов и искусственного интеллекта в целом, поэтому для кого-то из узких специалистов в новых условиях просто не нашлось работы. От создания массового электромобиля стоимостью $25 000 глава Tesla отказался, приведя в качестве не очень очевидного аргумента возможность пользоваться услугами роботизированных такси. Руководитель проекта Дэниэль Хо (Daniel Ho) в итоге перешёл на работу в Waymo в сентябре 2024 года.

Tesla также потеряла высокопоставленных руководителей, которые курировали публичные отношения, разработку силовых установок и источников питания, а также строительство фирменной сети зарядных станций. Профильную команду Маск сократил буквально в полном составе, после чего её руководительница Ребекка Тинучи (Rebecca Tinucci) перешла на работу в Uber.

В конце лета из Tesla ушёл Дэвид Чжан (David Zhang), который руководил выводом на рынок Model Y и Cybertruck. Из компании ушли ключевые специалисты, отвечавшие за совершенствование тяговых батарей и создание человекоподобных роботов Optimus. Даже высокие по меркам отрасли заработные платы не позволяли удержать покидающих штат Tesla руководителей и специалистов. Из компании ушли даже некоторые давние соратники Маска, которые годами помогали ему решать сложнейшие проблемы в бизнесе.

Поведение Илона Маска, по словам одного из приближённых к нему сотрудников, начало пугать подчинённых и давить на них морально. Большинство покинувших Tesla сотрудников боятся публично критиковать Маска из-за опасений по поводу возможной мести с его стороны. Впрочем, председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм (Robin Denholm) справедливо отметила, что в газетных заголовках можно увидеть имена тех, кто уходит, но никогда не встретишь имён тех, кто поступил на работу. Она считает, что Tesla сохраняет свою притягательность для талантливых специалистов.

Среди бывших сотрудников xAI, если говорить о той части бизнеса, что связана с социальной сетью X, нашлось немало противников идеи «абсолютной свободы слова», которой придерживается Маск. Кроме того, они признаются, что в погоне за конкурентами Маск готов пренебрегать правилами безопасности. Генеральный директор X Линда Яккарино (Linda Yaccarino) покинула компанию в июле, поскольку её пугало стремление Маска принимать ключевые решения единолично, а ещё он критиковал структуру рекламных доходов социальной сети. Целая группа инженеров, непосредственно подчинявшихся Маску, ушла из X, по итогам работы по интеграции сервисов с xAI. Некоторые из них впоследствии устроились в конкурирующую OpenAI.

Никаких признаков смягчения в поведении Илона Маска при этом не наблюдается, как отмечает Financial Times. Весьма спорный с точки зрения взаимодействия с малолетними пользователями Grok Ani bot был установлен в виде голограммы в здании штаб-квартиры xAI, и теперь он приветствует персонал на входе. Маск, по словам одного из бывших сотрудников Tesla, не любит, когда ему противоречат, а потому решительно избавляется от непокорных сотрудников. Он склонен к максимализму и очень сконцентрирован на достижении поставленных целей. Если сотрудники его компаний разделяют подобные приоритеты, то они способны уживаться с таким руководителем.