Выручка OpenAI выросла на 16 % до $4,3 млрд в первом полугодии — до окупаемости ещё далеко

Амбициозный стартап OpenAI готовится привлекать на своё развитие сотни миллиардов долларов, но пока он далёк от окупаемости. Даже информация о финансовых потоках компании, поступающая из сторонних источников, подаётся весьма ограниченно, чтобы не смущать потенциальных инвесторов. В первом полугодии OpenAI удалось выручить $4,3 млрд, что на 16 % больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Источник изображения: Unsplash, Levart_Photographer

Новые данные о динамике финансовых показателей OpenAI приводит Reuters со ссылкой на информацию, предназначавшуюся акционерам компании, опубликованную изданием The Information. Расходы компании за период составили $2,5 млрд, а с учётом инвестиций в исследования и разработки к этой сумме необходимо добавить ещё $6,7 млрд. К концу первого полугодия OpenAI располагала $17,5 млрд в форме денежных средств и высоколиквидных активов.

Если учесть, что по итогам текущего года в целом OpenAI надеется выручить $13 млрд и потратить на операционные нужды около $8,5 млрд, то в способности компании обеспечивать свои потребности финансовыми ресурсами пока сомневаться не приходится. Напомним, что уровень ежемесячной выручки в $1 млрд стартап достиг ещё по итогам июля текущего года. Тогда компания рассчитывала по итогам всего года потратить около $8 млрд. Получается, что теперь эта цель сместилась вверх ещё на $500 млн. Уверенности в хороших перспективах бизнеса OpenAI инвесторам недавно придала сделка с Nvidia на $100 млрд, но фокус заключается в том, что значительную часть этих средств вторая компания получит обратно в виде платежей за аренду своих ускорителей вычислений.

Теги: openai, ии, финансы
