Сложность — не помеха: стример прошёл Hollow Knight: Silksong на 100 % с помощью электрического саксофона вместо контроллера

Вышедшая в начале месяца метроидвания Hollow Knight: Silksong от Team Cherry оказалась на удивление сложной даже для фанатов первой части, однако стример DrDoot счёл испытание недостаточно трудным.

Источник изображения: Team Cherry

Источник изображений: Team Cherry

DrDoot (в прошлом DrDeComposing) прославился в интернете благодаря прохождению сложных игр вроде Elden Ring или трилогии Dark Souls с помощью электрического саксофона. Недавно же энтузиаст обратил внимание на Hollow Knight: Silksong.

Путешествие DrDoot к истинной концовке и 100-процентному прохождению Hollow Knight: Silksong с электрическим саксофоном в качестве игрового контроллера подошло к концу сегодня, 30 сентября, по итогам более 92 часов попыток.

Полную запись финального стрима DrDoot можно посмотреть на его Twitch-канале, а на YouTube (см. видео ниже) энтузиаст выложил сегмент с решающей битвой. Осторожно, ролик содержит спойлеры.

Стоит отметить, что последнего босса Hollow Knight: Silksong на саксофоне DrDoot пришлось победить дважды, так как после первого триумфа игра вылетела, не сохранив достигнутый прогресс.

Тем временем ютубер HuntHussle умудрился пройти Silksong, не получив урона. Впрочем, о 100-процентном прохождении, как в случае с DrDoot, речь не идёт — энтузиаст ограничился обычной концовкой, не достигнув истинной.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Почему игра получилась такой сложной, недавно объяснили сами разработчики.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
