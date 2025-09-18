Сегодня 18 сентября 2025
Разработчики Hollow Knight: Silksong объяснили, почему сделали игру такой сложной

На тему сложности вышедшей в начале месяца метроидвании Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry уже сломано немало копий, но теперь к дискуссии присоединились сами разработчики.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

Сооснователи Team Cherry Ари Гибсон (Ari Gibson) и Уильям Пеллен (William Pellen) на открытии выставки Game Worlds в Австралийском национальном музее экранной культуры (ACMI) впервые прокомментировали сложность Silksong.

По словам Гибсона, главная героиня Silksong, принцесса Хорнет, куда более проворная и умелая, нежели Рыцарь из оригинальной Hollow Knight, в связи с чем даже базовых врагов разработчикам пришлось сделать сложнее и умнее.

Источник изображения: Team Cherry

Источник изображения: Team Cherry

Вместо того чтобы урезать возможности игрока, авторы решили «подтянуть всех до уровня» Хорнет, чтобы путешествие не стало для неё лёгкой прогулкой — например, у противников появилось больше способов догнать ускользающую героиню.

«Базовый воин-муравей построен на том же наборе приёмов, что и оригинальная Хорнет (босс). Те же рывки, прыжки и рывки вниз, но мы также добавили возможность избегать и контролировать вас», — объяснил Пеллен.

На Game Worlds представлена и Hollow Knight: Silksong (источник изображения: Dexerto)

На Game Worlds представлена и Hollow Knight: Silksong (источник изображения: Dexerto)

Гибсон признался, что в Silksong есть непростые моменты. В то же время игрок всегда имеет выбор, куда идти и что делать: «Вместо того чтобы биться головой об стену, они могут снизить сложность, исследуя, узнавая [что-то новое], или с помощью обходных путей».

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Первый пострелизный патч сделал игру чуть проще, а второй нацелен на исправление багов.

