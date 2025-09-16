Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Второй патч для Hollow Knight: Silksong ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия

Спустя всего четыре дня после выхода первого патча метроидвания Hollow Knight: Silksong готовится получить второй. Разработчики из австралийской студии Team Cherry выпустили бета-версию следующего обновления.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображений: Team Cherry

«Бета» второго патча для Hollow Knight: Silksong (версия 1.0.28626) уже доступна для ознакомления пользователям игры в Steam. До остальных платформ обновление доберётся с полноценным релизом.

По словам Team Cherry, команда приближается к завершению работы над вторым патчем для Hollow Knight: Silksong. Другими словами, апдейт выйдет совсем скоро — между стартом «беты» и релизом первого обновления прошло всего три дня.

Тогда как в первом патче Hollow Knight: Silksong разработчики сосредоточились на устранении критических багов (и корректировках баланса), второй включает их дальнейшие исправления, наряду с чисткой других недоработок.

Перед полноценным релизом список изменений второго патча для Hollow Knight: Silksong ещё ждут «дополнения и корректировки», но на данный момент он выглядит так:

  • в дополнительных настройках графики появилась опция включения дизеринга (уменьшает цветовую сегментацию), которая по умолчанию выключена;
  • в описание достижения «Закат эпохи» добавили упоминание необходимости не только выполнить желание, но и завершить игру;
  • исправили случаи, когда гибель игрока во время анимации смерти босса приводила к её рассинхронизации;
  • коконы больше не будут появляться в недостижимых местах на некоторых локациях;
  • исправили баги, связанные с некоторыми врагами, боссами и инструментами, в том числе приводившие к невозможности дальнейшего прохождения.
Новая настройка

Новая настройка

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. По данным аналитиков, аудитория игры за три дня превысила 5 млн человек.

Помимо дальнейших исправлений, в планах разработчиков Hollow Knight: Silksong на пострелизную поддержку также значатся амбициозные контентные обновления, которые будут выходить для игры на протяжении нескольких лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Первый патч для Hollow Knight: Silksong вышел раньше времени — он сделал игру чуть проще и устранил полезную лазейку
Hollow Knight: Silksong не стала игрой всех времён и народов — критики вынесли вердикт долгожданной метроидвании
Atari решила выпустить метроидванию Adventure of Samsara в один день с Hollow Knight: Silksong — пиковый онлайн в Steam достиг 12 человек
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний
Комедийная игра про супергероев Dispatch от экс-разработчиков The Wolf Among Us выйдет 22 октября, но не целиком
Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Battlestate Games открыла страницу Escape from Tarkov в Steam — игру придётся покупать снова
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Apple выпустила обновление iOS 18.7 для тех, кто не хочет ставить iOS 26
AMD незаметно представила серию процессоров Ryzen Pro 9000
Дефицит HDD грядёт откуда не ждали — крупнейший в мире телескоп будет генерировать 600 Пбайт данных в год
Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия 19 мин.
ОС Astra Linux Server дополнилась спецверсией для «1С:Предприятия 8» 42 мин.
Бывшие разработчики «Мора» анонсировали The Lift — сюжетный симулятор ремонтника с атмосферой советской фантастики 2 ч.
Дополнение The Red Strain к ролевому экшену Atomfall отправит игроков на заброшенный полигон для ядерных испытаний 2 ч.
YouTube перестал считать пользователей с блокировщиками рекламы за людей — у блогеров резко упали просмотры 3 ч.
Google представила локальный поисковик для ПК на Windows 3 ч.
OpenAI готовит детскую версию ChatGPT и будет автоматически сортировать пользователей по возрасту 4 ч.
YouTube за последние четыре года выплатила авторам контента более $100 млрд 4 ч.
«Скачок в области открытого кодирования видео» — видеокодек AV2 выйдет к концу года 4 ч.
Разработчики ИИ всё чаще попадают под сокращение из-за ИИ — такое происходит в Meta, xAI и Google 4 ч.
Corsair выпустила компьютерный БП мощностью 3 кВт — к нему можно подключить четыре GeForce RTX 5090 12 мин.
Cooler Master выпустила кулер Hyper 212 3DHP с Ш-образными тепловыми трубками 3 ч.
Космический грузовик Cygnus XL увеличенного объёма доставит на МКС около 5 т груза 3 ч.
AMD выпустила Ryzen 5 9500F и Ryzen 7 9700F — первые Granite Ridge без графического ядра 3 ч.
AMD представила ещё один AM4-шестиядерник — Ryzen 5 5600F 4 ч.
Один из девяти компьютеров Apple-1 в оригинальном деревянном корпусе выставили на аукцион 5 ч.
NVIDIA отказалась от активного развития собственного ИИ-облака DGX Cloud 6 ч.
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD 6 ч.
Nothing пообещала выпустить первые «настоящие ИИ-устройства» в следующем году 6 ч.
Google сообщила об инвестициях £5 млрд в развитие ИИ в Великобритании 7 ч.