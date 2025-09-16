Второй патч для Hollow Knight: Silksong не заставит себя долго ждать — в Steam уже доступна бета-версия

Спустя всего четыре дня после выхода первого патча метроидвания Hollow Knight: Silksong готовится получить второй. Разработчики из австралийской студии Team Cherry выпустили бета-версию следующего обновления.

«Бета» второго патча для Hollow Knight: Silksong (версия 1.0.28626) уже доступна для ознакомления пользователям игры в Steam. До остальных платформ обновление доберётся с полноценным релизом.

По словам Team Cherry, команда приближается к завершению работы над вторым патчем для Hollow Knight: Silksong. Другими словами, апдейт выйдет совсем скоро — между стартом «беты» и релизом первого обновления прошло всего три дня.

Тогда как в первом патче Hollow Knight: Silksong разработчики сосредоточились на устранении критических багов (и корректировках баланса), второй включает их дальнейшие исправления, наряду с чисткой других недоработок.

Перед полноценным релизом список изменений второго патча для Hollow Knight: Silksong ещё ждут «дополнения и корректировки», но на данный момент он выглядит так:

в дополнительных настройках графики появилась опция включения дизеринга (уменьшает цветовую сегментацию), которая по умолчанию выключена;

в описание достижения «Закат эпохи» добавили упоминание необходимости не только выполнить желание, но и завершить игру;

исправили случаи, когда гибель игрока во время анимации смерти босса приводила к её рассинхронизации;

коконы больше не будут появляться в недостижимых местах на некоторых локациях;

исправили баги, связанные с некоторыми врагами, боссами и инструментами, в том числе приводившие к невозможности дальнейшего прохождения.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также в Game Pass. По данным аналитиков, аудитория игры за три дня превысила 5 млн человек.

Помимо дальнейших исправлений, в планах разработчиков Hollow Knight: Silksong на пострелизную поддержку также значатся амбициозные контентные обновления, которые будут выходить для игры на протяжении нескольких лет.