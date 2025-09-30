Сегодня 30 сентября 2025
Новости Software
Хакеры парализовали крупнейшую пивоварню Японии

Производитель самого продаваемого в Японии пива Asahi Group Holdings сообщил о кибератаке, которая нарушила работу нескольких его подразделений. Инцидент парализовал работу по оформлению заказов и доставке, по той же причине для общественности недоступны кол-центр и служба-поддержки.

Источник изображения: asahigroup-holdings.com

Источник изображения: asahigroup-holdings.com

Asahi — одна из крупнейших в Японии пивоваренных компаний, занимающая около трети рынка. В ней работают 30 000 человек, в год она выпускает 100 млн гектолитров напитков (10 млрд литров), в 2024 году её выручка составила $20 млрд. В компанию входят четыре крупнейших отдела: в Японии, Европе, Океании и Юго-Восточной Азии; Asahi принадлежат такие бренды как Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch и Fullers.

Кибератака затронула только японские подразделения. Расследование продолжается, и пока рано говорить о раскрытии или краже данных. «На текущий момент Asahi Group Holdings, Ltd. переживает вызванный кибератакой системный сбой, повлиявший на деятельность компании в Японии. В настоящее время не подтверждены утечки личной информации или [иных] данных клиентов третьим лицам», — гласит объявление на сайте производителя.

Компания принесла извинения клиентам и деловым партнёрам за причинённые неудобства. Сейчас Asahi выясняет причину сбоя и пытается восстановить работу парализованных подразделений. Кибератака началась около 7:00 по местному времени (1:00 мск) 29 сентября, пишет BleepingComputer со ссылкой на несколько источников. На вопросы о шифровании данных в результате вирусной атаки и о требовании выкупа со стороны хакеров в компании не ответили. Ни одна из занимающихся распространением вирусов-вымогателей группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
япония, кибератаки, пиво, информационная безопасность
