Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Battlefield 6 и обновления FBC: Firebreak

Компания Nvidia выпустила свежий пакет графического драйвера GeForce Game Ready 581.42 WHQL. Он добавил игровые оптимизации для Battlefield 6 и крупного обновления Breakpoint для FBC: Firebreak. Кроме того, программное обеспечение добавило поддержку настроек ИИ-помощника Project G-Assist для ноутбуков.

Источник изображения: Nvidia

Список исправленных проблем:

  • исправлена проблема сбоев графического процессора в Battlefield 2042 при вызове CDXGISwapChain::Present();
  • исправлены мерцания света на видеокартах RTX 50-й серии в Forza Horizon 4;
  • исправлена проблема вылетов после обновления драйвера в игре Planet Coaster 2;
  • исправлена проблема со значительным снижением быстродействия при использовании Smooth Motion и ограничений кадров в RivaTuner;
  • исправлена проблема с подтормаживанием в играх на движке GODOT после установки драйвера версии R580;
  • исправлены проблемы с вылетами в Adobe After Effects с глобально включённой функцией Smooth Motion;
  • исправлена проблема с зависанием на некоторых конфигурациях системы при экспорте с использованием аппаратного кодирования в Adobe Premiere Pro;
  • исправлена проблема, при которой включение функции шумоподавления для видео (Video Noise Reduction) приводило к тому, что цветность становилась серой.

Скачать драйвер GeForce Game Ready 581.42 WHQL можно через приложение Nvidia или с официального сайта компании.

