В Сети опубликованы рендеры будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S26 Ultra. Судя по этим изображениям и видео, устройство получит такой же плоский экран, боковые панели и четыре тыльные камеры, как у S25 Ultra, хотя оформление блока камер немного отличается.

Три камеры теперь расположены вертикально слева на тыльной стороне корпуса внутри выступающего островка, а четвёртая камера, светодиодная вспышка и дополнительный вырез для датчиков сохранили свою конфигурацию. Рамка телефона полностью плоская, а края закруглены спереди и сзади для удобства удержания в руке.

Габариты телефона составляют 163,4 × 77,9 × 7,9 мм (12,4 мм с учётом выступающих камер), что делает его немного тоньше, чем 8,2-миллиметровый S25 Ultra, и чуть длиннее, несмотря на тот же 6,9-дюймовый дисплей.

Согласно просочившейся информации, смартфон сохранит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, а данные о быстрой проводной зарядке мощностью 60 Вт пока остаются противоречивыми. Сообщается, что телефон будет поддерживать стандарт Qi2.2 с магнитным креплением. Предполагается, что S26 Ultra будет построен на базе чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 и получит до 16 Гбайт оперативной памяти.

Презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. Более подробная информация должна появиться в ближайшие месяцы.