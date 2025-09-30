Сегодня 30 сентября 2025
Грандиозный мод Fallout: London для Fallout 4 получил большое бесплатное дополнение с 30 новыми квестами и блэкджеком

Разработчики из команды Team Folon сообщили о выпуске первого бесплатного дополнения к Fallout: London — моду размером с официальный аддон для постапокалиптического ролевого шутера Fallout 4.

Источник изображений: Team Folon

Расширение Rabbit & Pork принесло с собой 80 озвученных NPC (8 тыс. строк новых диалогов), 30 квестов и мини-игр (в частности, блэкджек), ещё 30 экземпляров оружия и брони, а также 70 случайных столкновений.

Кроме того, апдейт включает новый дом пользователя и животное-компаньон, расширенное знакомство с фракциями и более 1,5 тыс. исправлений и улучшений. Полный список изменений доступен здесь.

Во избежание проблем после установки Rabbit & Pork советуют начать новую игру

По словам разработчиков, релиз Rabbit & Pork значительно повышает стабильность и качество игрового опыта, а также интегрирует улучшения на основе многочисленных отзывов, полученных командой с релиза Fallout: London.

Вдобавок Team Folon в сотрудничестве с коллективом Overwolf реализовала новый лаунчер для Fallout: London (скачать можно здесь), который упрощает процесс установки и ускоряет доступ к игре.

Среди дополнительных целей (от $134 тыс.) — возможность профинансировать новую игру Team Folon

Наконец Team Folon объявила о запуске на Kickstarter кампании по сбору средств на создание коллекционного издания с тематической атрибутикой по мотивам Fallout: London — на момент публикации собрано 75 % из заявленных $20 тыс.

Релиз Fallout: London состоялся 25 июля 2024 года эксклюзивно в GOG — за три месяца мод скачало более миллиона человек. В планах команды на проект остаётся ещё два бесплатных дополнения.

Теги: fallout: london, team folon, fallout 4, bethesda softworks, ролевой шутер
