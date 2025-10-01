Первый за 10 лет патч сломал Prototype и Prototype 2 в Steam, но дал фанатам надежду на ремастер

За прошедшие с релиза последней игры 13 лет фанаты дилогии Prototype уже потеряли надежду на продолжение, но теперь имеют основание рассчитывать хотя бы на ремастеры боевиков от Activision и Radical Entertainment.

На исходе сентября Prototype (2009) и Prototype 2 (2012) без предупреждения получили в Steam по патчу (см. соответствующие записи в SteamDB) размером примерно 600 Мбайт. Это первый апдейт обеих игр за десять лет.

Списком изменений релиз не сопровождался, но стало быстро понятно, что обновления как минимум сломали моды (вроде PrototypeFix), которые позволяли играть в Prototype и Prototype 2 на современных системах.

Датамайнеры также обнаружили, что патчи добавили тестовые карты, которых не было в предыдущих версиях игр, и много новых имён в титры оригинальной Prototype (см. сравнение со старой редакцией).

Теперь в титрах упоминаются специалисты в ответе за несуществующую (по крайней мере, пока) версию игры для Ubisoft Connect, сотрудники Beenox и Demonware (вспомогательные студии Activision), а также Iron Galaxy Studios.

Напомним, Iron Galaxy Studios прежде всего известна работой над популярными ремейками и ремастерами вроде Spyro Reignited Trilogy, Uncharted: Legacy of Thieves Collection и недавней Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4.

Находки датамайнеров дали фанатам надежду, что Activision (и, вероятно, Iron Galaxy) готовит переиздание Prototype (возможно, всей дилогии). Официально в издательстве ситуацию пока не комментировали.