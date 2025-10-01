Сегодня 01 октября 2025
Microsoft оживила общение с Copilot, над...
Microsoft оживила общение с Copilot, наделив бота трёхмерными аватарами

В стремлении сделать Copilot более приятным и естественным в общении Microsoft дала своему помощнику с искусственным интеллектом анимированные лица. Экспериментальной функцией «Портреты» (Portraits) в рамках программы Copilot Labs могут воспользоваться жители США, Великобритании и Канады. Им доступен выбор из 40 3D-аватаров, которые при голосовых разговорах призваны демонстрировать естественную реакцию в реальном времени.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Microsoft решила оживить ИИ-помощника в ответ на отзывы пользователей Copilot, которые отмечали, что им было бы «комфортнее общаться с лицом при голосовом режиме», рассказал возглавляющий ИИ-отдел компании Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman). Пользователь может выбрать портрет по своему вкусу, сопоставить его с голосом и сделать голосовое общение более естественным, чем простая текстовая переписка. В июле Microsoft анонсировала схожую функцию Copilot Appearances, но тогда речь шла о невнятном абстрактном персонаже — теперь это изображения людей.

«В этом эксперименте используется VASA-1 — передовая ИИ-технология, разработанная Microsoft Research для ведения визуальных ИИ-диалогов в реальном времени. Инновация дала нам возможность генерировать естественные выражения лица, движения головы и синхронизировать артикуляцию губ — без потребности в сложном трёхмерном моделировании», — пояснили в Microsoft. Компания, вероятно, не спешит развёртывать «Портреты» сразу для всей аудитории из-за опасений повторить не всегда удачные эксперименты у конкурентов, в том числе xAI и Character.AI.

«Каждый портрет намеренно стилизован и не фотореалистичен, предлагая вам разнообразие, те же возможности интеллекта и безопасности Copilot, которым вы доверяете», — добавили в компании. Есть у нововведения и некоторые ограничения: воспользоваться «Портретами» могут пользователи в возрасте от 18 лет, действуют лимиты по времени на работу с ними в течение дня и в рамках одной сессии. Предусмотрены и «чёткие индикаторы того, что вы взаимодействуете с технологией ИИ».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
microsoft, copilot, ии, аватар
