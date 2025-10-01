«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock

Подозрительно похожий на BioShock сюжетный шутер Judas от студии Ghost Story Games, возглавляемой создателем BioShock Кеном Левином (Ken Levine), напоминает знаковую игру Irrational Games лишь на поверхности.

Напомним, с самого анонса в декабре 2022 года Judas вызывала у фанатов стойкие ассоциации с BioShock: город-антиутопия, харизматичный злодей (даже три), оружие в одной руке, магическая способность — в другой.

Левин в разговоре с блогером MrMattyPlays признал, что в Judas и правда присутствуют напрямую вдохновлённые BioShock элементы, однако другие составляющие игры «действительно радикально отличаются».

«То, как игра работает, населяется, как вы выбираете между отношениями — ничего подобного мы раньше не делали. Оформление мира, дизайн столкновений, выбор путей в игре — всё это кардинально различается», — заверил Левин.

Левин также назвал Judas «самым радикальным отступлением» команды от прошлых работ со времён оригинальной BioShock: «В некотором смысле разница [между Judas и BioShock] больше, чем между BioShock и System Shock 2».

События Judas развернутся на терпящем крушение космическом ковчеге «Мейфлауэр». Игрокам предстоит спастись, заручившись поддержкой одного из трёх лидеров судна — их поведение и отношение к пользователю будет зависеть от его действий.

Judas создаётся для PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Сроков выхода нет, но недавно проект прошёл через самое масштабное тестирование за разработку. Обещают «очень олдскульный» опыт без мультиплеера и элементов игр-сервисов.