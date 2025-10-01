Рост отечественного IT-рынок замедлился почти в два раза в 2025 году

В 2025 году отечественный IT-рынок может замедлить темпы роста до 10 % с 15–20 % годом ранее, хотя его объём в деньгах увеличится с 3,5 трлн до 3,85 трлн руб., в первую очередь, из-за инфляции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование аналитической компании «Эйлер».

Цифровизация и импортозамещение по-прежнему служат драйверами рынка, обеспечивая новые продажи, а инфляция подстёгивает рост их объёмов. По оценкам «Эйлера», объём продаж ПО и IT-услуг вырастет в этом году на 14 %, до 2 трлн руб. с 1,8 трлн руб. в 2024 году, а оборудования — на 6 %, до 1,8 трлн руб. с 1,7 трлн руб. годом ранее.

В 2026 году в «Эйлере» ожидают ускорения роста IT-рынка до 18 % год к году до 4,5 трлн руб., чему будут способствовать смягчение денежно-кредитной политики и реализация отложенного спроса.

Гендиректор ГК «Корус Консалтинг» Александр Семенов назвал две основные причины нынешнего замедления рынка: «Первая — высокая ключевая ставка ЦБ. Заемные средства стали более дорогими, что вынудило многие компании отказываться от ряда проектов. Вторая — сокращение прибыли многих компаний вследствие нестабильной экономической ситуации (повышение себестоимости производства продукции, дефицит квалифицированных кадров, более дорогие логистические схемы и т. д.)».

Гендиректор «Тантор Лабс» Вадим Яценко считает, что замедление роста рынка будет продолжаться и в следующем году, хотя изменятся его драйверы. По его словам, вместо массового замещения «ушедших продуктов» компании сосредоточатся на проектах, связанных с повышением производительности, глубокой аналитикой данных, их хранением и управлением.

На динамику рынка могут повлиять изменения налоговой политики для IT-отрасли, которые сейчас обсуждаются правительством. Здесь возможно повышение ставки льготных страховых взносов для компаний с 7,6 до 15 % и возврат налогообложения по сделкам с реализацией прав на ПО, включённого в российский реестр отечественного софта. В России НДС в целом увеличится до 22 %.

Возврат НДС для индустрии разработки ПО приведёт к тому, что ранее откладывавшиеся проекты по импортозамещению перенесут ещё на несколько лет, а крупные проекты по модернизации — растянутся, считает президент компании Naumen Игорь Кириченко. Он также прогнозирует рост цен: лицензии на ПО вырастут в цене на 30–35 % из-за введения НДС, роста затрат на разработку и инфляции, а стоимость работ — на 15–20 %.