Epic Games: iOS 18.6 показала, что барьеры для сторонних магазинов приложений были искусственными

Компания Epic Games рассказала, что введённый Apple в iOS 18.6 новый процесс установки сторонних магазинов приложений благотворно повлиял на рост числа пользователей — количество отказов сократилось на 60 %.

В этом году Apple в соответствии с «Законом о цифровых рынках» (DMA) разрешила пользователям из ЕС устанавливать на мобильные устройства альтернативные магазины приложений. Первоначально процесс их установки был длительным и включал множество «экранов страха» — предупреждений о возможной опасности приложений из источников, отличных от официального App Store. Разработчики жаловались, что эта процедура провоцировала у пользователей многочисленные отказы от установки альтернативных площадок. В апреле ЕС оштрафовал Apple на €500 млн за нарушение DMA, и компания изменила процедуру в iOS 18.6.

Обновлённая процедура включает всего один экран, на котором пользователям указывают, что им могут оказаться недоступны некоторые функции, например, управление подписками в App Store; компания предупредила также, что данные пользователей будет обрабатывать владелец альтернативной площадки. Это резко изменило ситуацию к лучшему, сообщила Epic Games: до выхода iOS 18.6 65 % пользователей отказывались устанавливать альтернативные магазины приложений — теперь этот показатель снизился до 25 %. Такая доля отказов близка к аналогичным показателям у пользователей Windows и macOS, устанавливающих магазины игр.

Впрочем, от критики в адрес Apple компания Epic Games отказываться пока не готова. Игровой издатель указал на недостатки, которые, по его мнению, Apple также надлежит устранить: «основной технологический сбор» (Core Technology Fee — CTF), взимаемый с разработчика за установку пользователями приложений из альтернативных источников; процедуру проверки приложений, даже если они распространяются за пределами App Store; и прочие правила, усложняющие размещение приложений на альтернативных площадках. В качестве примера Epic Games привела экосистему компьютеров Mac, в которой у пользователей значительно больше свободы в выборе и способах установки ПО. Этот аргумент компания приводила и в суде, где старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги (Craig Federighi) указал на риск распространения вирусов.