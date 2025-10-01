Паукообразный робот Charlotte будет возводить по дому в день — и на Луне тоже

На строительных площадках всё чаще используются специализированные роботы, которые упрощают работу человеку, а машина под названием Charlotte обещает совершить небольшую революцию и за день в одиночку возводить целый дом площадью 200 м², работая со скоростью сотни каменщиков.

Charlotte — совместный проект австралийского стартапа Crest Robotics и Earthbuilt Technology — разработчика экологически чистого строительного материала из песка, стеклянных отходов и кирпичной крошки. Робот обходится без формирования сложных конструкций из арматуры или деревянных панелей, используя метод 3D-печати из данного материала, подаваемого в сжатом виде. Он возводит дом, перемещаясь и поднимаясь на напоминающих паучьи ногах — всё это делает одна машина в рамках одного процесса.

Разработка полнофункционального робота ещё не закончена, и потребуется ещё не один год, прежде чем Charlotte построит свой первый дом. Но недавно авторы проекта продемонстрировали на выставке его уменьшенный прототип. Создатели Charlotte допускают, что он будет строить не только земные дома, но и лунные исследовательские базы. Со своей универсальной и компактной конструкцией в сочетании с возможностью автономной работы он представляется подходящим вариантом для работы в таких условиях.

В теперешнем исполнении конструкция Charlotte, вероятно, рассчитана только на простые проекты, но её основным предназначением станет решение проблем, связанных с нехваткой рабочей силы и задержками в строительстве — они затрудняют борьбу с дефицитом жилья во многих странах. Построенные при помощи такого 3D-принтера здания, обещают разработчики, будут водонепроницаемыми и огнестойкими, а сам процесс строительства — быстрее и дешевле традиционных методов. А если компоненты для предложенного Earthbuilt материала будут местного производства, то это благотворно скажется и на экологической обстановке.