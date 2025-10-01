Microsoft вывела Xbox Cloud Gaming из беты, подтянула графику до 1440p и повысила битрейт

Потоковый игровой сервис Xbox Cloud Gaming наконец-то вышел из стадии бета-версии, спустя более пяти лет после его запуска в 2020 году. Максимальное разрешение стриминга повышено до 1440p, а предельный битрейт теперь составит 27 Мбит/с. Удаление статуса бета-версии совпало с некоторыми ключевыми изменениями в Xbox Cloud Gaming и значительным повышением стоимости Xbox Game Pass Ultimate.

«Мы официально убираем статус бета-версии с Xbox Cloud Gaming, — заявил директор по играм и коммуникациям Microsoft Дастин Блэквелл (Dustin Blackwell). — Мы предоставим подписчикам Ultimate самое высокое на сегодняшний день качество стриминга. Оно будет увеличено до 1440p для некоторых игр и устройств, при этом время ожидания для игроков будет минимальным».

Некоторые пользователи Xbox Cloud Gaming уже отметили появившуюся поддержку разрешения 1440p в таких играх, как Avatar: Frontiers of Pandora, в прошлом месяце, с битрейтом, достигающим 27 Мбит/с. Сейчас средняя скорость большинства потоков Xbox Cloud Gaming составляет около 10 Мбит/с, а некоторые устройства могут получить доступ к более качественному потоку со скоростью 17 Мбит/с. Обновление до 27 Мбит/с должно значительно уменьшить артефакты и улучшить визуальное качество игровых трансляций.

Это первое значительное улучшение качества изображения в Xbox Cloud Gaming с тех пор, как Microsoft обновила аппаратное обеспечение сервиса до блейд-серверов на базе Xbox Series X. Предыдущее обновление Xbox Cloud Gaming в 2021 году позволило играм загружаться быстрее и иметь более высокую частоту кадров благодаря аппаратной поддержке игр, оптимизированных для Xbox Series S и X.

Новые подписки Microsoft Xbox Game Pass Essential и Premium для сервиса Xbox Cloud Gaming позволят гораздо большему числу владельцев игровых консолей Xbox получить доступ к своим облачным играм или играм из библиотеки Game Pass. Помимо бесплатной трансляции Fortnite, Microsoft впервые включила облачный доступ за пределами своего топового тарифного плана Ultimate.

Обновление до 1440p пока доступно только для некоторых игр и устройств, и Microsoft необходимо пойти дальше, чтобы составить полноценную конкуренцию впечатляющему качеству сервиса GeForce Now от Nvidia. Эксперты полагают, что пользователям придётся дождаться запуска консоли следующего поколения, чтобы увидеть более масштабное обновление до разрешения 4K, более высокую частоту кадров и ещё более высокий битрейт.