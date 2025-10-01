Сегодня 01 октября 2025
Новости Software
«Окей, Google, давай пообщаемся»: представлен ИИ-помощник Gemini for Home для умного дома

Выпустив помощника с искусственным интеллектом Gemini, компания Google начала планомерно заменять им своё устаревшее приложение «Ассистент» — оно стало исчезать со всех устройств и из всех сервисов. Теперь же настал черёд системы умного дома Google Home — компания представила Gemini for Home.

Источник изображений: blog.google

Gemini for Home — новый ИИ-помощник, который появится в умных колонках и дисплеях, в дверных звонках и ИИ-камерах. Пользователь сможет выбрать один из десяти голосов нового ассистента. Важнейшим достоинством Gemini for Home, как и присутствующего на смартфонах Gemini Live, является поддержка контекста разговора, то есть пользователю не придётся постоянно повторять одни и те же вопросы. Например, поинтересовавшись, почему посудомоечная машина не сливает воду, можно заняться её починкой и общаться с ИИ, как с человеком. И когда пользователь задаст вопрос: «Окей, Google, фильтр в порядке, что мне проверить дальше?» — Gemini будет знать, что речь идёт о посудомоечной машине.

Ещё одно нововведение — режим свободного разговора по команде: «Окей, Google, давай пообщаемся». В этом режиме не придётся предварять каждую реплику стандартным обращением, можно приостановить разговор, прервать его или естественным образом продолжить, благодаря чему формат общения действительно напоминает человеческий. Усовершенствованы механизмы команд — запоминать фиксированные команды теперь не требуется. Пользователь может сообщить ИИ, что собирается готовить, и попросить включить свет — Gemini догадается, что свет требуется зажечь на кухне. Можно отдавать и сложные команды, например: «Включи весь свет, кроме кухонного, и запри входную дверь». Задавать сценарии, просто описывая их, к примеру, так: «Создай сценарий каждый день на закате включать свет на крыльце и запирать входную дверь», — и Gemini создаст его.

Улучшились средства работы с камерами. Вместо простых оповещений вроде «обнаружено движение», «обнаружен человек» или «обнаружена посылка», Gemini предоставит более точное описание происходящего, например: «Водитель из доставки кладёт посылку на крыльцо». Google пообещала, что пользователи заметят три важнейших улучшения в работе системы умного дома:

  • генерируемые ИИ описания и контекст уведомлений;
  • ежедневные сводки событий дня Home Brief;
  • усовершенствованный поиск Ask Home в истории видео посредством вопросов естественным языком.

Ask Home действительно позволяет находить ценную информацию. Можно спросить: «Сколько времени проработал телевизор в минувшие выходные?» или «Часто ли на прошлой неделе включали кондиционер?».

Gemini for Home будет развёртываться постепенно. Программа заработает уже в октябре, но на умных колонках и дисплеях обновлённый ассистент появится только в конце месяца — и придётся зарегистрироваться в программе раннего доступа. Система пришлёт отдельное оповещение, когда обновление будет готово к работе.

Источник:

Теги: google, gemini, ии, умный дом
