В России стартовали продажи умных часов Huawei Watch GT 6, Watch GT 6 Pro, Watch D2 и наушников FreeBuds 7i

Сегодня в России начались официальные продажи новых носимых устройств Huawei, включая серию смарт-часов Watch GT 6 и GT 6 Pro, модель Watch D2 и полностью беспроводные наушники FreeBuds 7i.

Часы Watch GT 6 и GT 6 Pro оснащены AMOLED-экранами, поддерживают расширенные спортивные режимы и могут работать без подзарядки от недели до трёх недель, в зависимости от модели и сценария использования. В числе функций — мониторинг физических показателей, система анализа сна и эмоционального состояния, а в версии Pro — возможность круглосуточного контроля ЭКГ. Часы выпускаются в разных размерах и цветовых решениях.

Watch D2 отличается поддержкой автоматического измерения артериального давления и мониторингом ряда других показателей здоровья. Модель представлена в новом синем цвете и комплектуется ремешком из композитной кожи. Часы поддерживают более 80 спортивных режимов.

Наушники FreeBuds 7i оснащены системой динамического активного шумоподавления 4.0 с глубиной до 55 дБ. Заявлены поддержка пространственного звука, система из четырёх микрофонов для улучшения передачи голоса и различные варианты расцветки.

Стоимость устройств начинается от 22 990 рублей за Watch GT 6. В свою очередь за 29 990 рублей можно приобрести Watch GT 6 Pro или Watch D2, а наушники FreeBuds 7i оценены в 7990 рублей. Российские ретейлеры ответили, что на этапе предзаказа наибольшим спросом пользовались Watch GT 6 Pro.