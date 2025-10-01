Сегодня 01 октября 2025
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок

На фоне сотрясших сегодня, 1 октября, подписку Game Pass изменений компания Microsoft добавила в каталог сервиса без малого 100 новых игр. Вероятно, чтобы сгладить впечатление от очередного подорожания.

Источник изображения: Steam (Neokgu)

Источник изображения: Steam (Neokgu)

Напомним, тариф Game Pass Ultimate подорожал с $20 до $30. Очередное повышение цен Microsoft объяснила включением в план сервиса Ubisoft+ Classics (содержит более 45 наименований).

Кроме того, Warner Bros. добавила в библиотеку Game Pass Ultimate и Premium (бывший Standard) популярный фэнтезийный экшен с открытым миром Hogwarts Legacy. Тариф Essential (в прошлом Core) хит обошёл стороной.

Источник изображения: Blizzard Entertainment

Источник изображения: Blizzard Entertainment

«Премиальный» тариф пополнился 44 новинками, включая Diablo и Diablo IV, классические Fallout, Frostpunk 2 и другие. Подписчики этого плана будут получать выпускаемые Xbox игры (не считая Call of Duty) в течение года с запуска.

Тем временем Essential остаётся курируемым каталогом из более чем 50 игр (теперь и для ПК), к которому присоединились Hades, Warhammer 40,000: Darktide, Disney Dreamlight Valley и ремастер Cities: Skylines.

Источник изображения: Supergiant Games

Источник изображения: Supergiant Games

Полный список новинок Game Pass от 1 октября 2025 года представлен ниже:

Ultimate

  • Hogwarts Legacy (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed II (ПК);
  • Assassin’s Creed III Remastered (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed IV Black Flag (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (ПК);
  • Assassin’s Creed: Brotherhood (ПК);
  • Assassin’s Creed Chronicles: China (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed Chronicles: India (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed Chronicles: Russia (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed Liberation HD (ПК);
  • Assassin’s Creed: Revelations (ПК);
  • Assassin’s Creed Rogue Remastered (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed Syndicate (ПК, консоли, облако);
  • Assassin’s Creed: The Ezio Collection (консоли, облако);
  • Assassin’s Creed Unity (ПК, консоли, облако);
  • Child of Light (ПК, консоли, облако);
  • Far Cry 3 (ПК, консоли, облако);
  • Far Cry 3: Blood Dragon (ПК, консоли, облако);
  • Far Cry Primal (ПК, консоли, облако);
  • Hungry Shark World (ПК, консоли, облако);
  • Monopoly Madness (ПК, консоли, облако);
  • Monopoly 2024 (ПК, консоли, облако);
  • OddBallers (ПК, консоли, облако);
  • Prince of Persia: The Lost Crown (ПК, консоли, облако);
  • Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (консоли, облако);
  • Rabbids: Party of Legends (ПК, консоли, облако);
  • Rayman Legends (ПК, консоли, облако);
  • Risk Urban Assault (консоли, облако);
  • Scott Pilgrim vs. The World: The Game (ПК, консоли, облако);
  • Skull and Bones (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • South Park: The Stick of Truth (ПК, консоли, облако);
  • Starlink: Battle for Atlas (ПК, консоли, облако);
  • Steep (ПК, консоли, облако);
  • The Crew 2 (ПК, консоли, облако);
  • The Settlers: New Allies (ПК, консоли, облако);
  • Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (ПК, консоли, облако);
  • Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (ПК, консоли, облако);
  • Tom Clancy’s The Division (ПК, консоли, облако);
  • Trackmania Turbo (ПК, консоли, облако);
  • Transference (консоли, облако);
  • Trials Fusion (ПК, консоли, облако);
  • Trials of the Blood Dragon (ПК, консоли, облако);
  • Trials Rising (ПК, консоли, облако);
  • Uno (ПК, консоли, облако);
  • Valiant Hearts: The Great War (ПК, консоли, облако);
  • Watch Dogs (ПК, консоли, облако);
  • Wheel of Fortune (консоли, облако);
  • Zombi (ПК, консоли, облако).

Premium (также в Ultimate)

  • 9 Kings (Game Preview) (ПК);
  • Abiotic Factor (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Against the Storm (ПК, консоли, облако);
  • Age of Empires: Definitive Edition (ПК);
  • Age of Empires III: Definitive Edition (ПК);
  • Age of Mythology: Retold (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Ara: History Untold (ПК);
  • Arx Fatalis (ПК);
  • Back to the Dawn (ПК, консоли, облако);
  • Battletech (ПК);
  • Blacksmith Master (Game Preview) (ПК);
  • Cataclismo (ПК);
  • Cities: Skylines II (ПК);
  • Crime Scene Cleaner (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Deep Rock Galactic: Survivor (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Diablo (ПК);
  • Diablo IV (ПК, консоли);
  • An Elder Scrolls Legends: Battlespire (ПК);
  • The Elder Scrolls Adventures: Redguard (ПК);
  • Fallout (ПК);
  • Fallout 2 (ПК);
  • Fallout: Tactics (ПК);
  • Football Manager 2024 (ПК);
  • Frostpunk 2 (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Halo: Spartan Strike (ПК);
  • Hogwarts Legacy (ПК, консоли, облако);
  • Manor Lords (Game Preview) (ПК);
  • Minami Lane (ПК, консоли, облако);
  • Minecraft: Java Edition (ПК);
  • Mullet Madjack (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • My Friendly Neighborhood (ПК, консоли, облако);
  • One Lonely Outpost (ПК, консоли, облако);
  • Quake 4 (ПК);
  • Quake III Arena (ПК);
  • Return to Castle Wolfenstein (ПК);
  • Rise of Nations: Extended Edition (ПК);
  • Senua’s Saga: Hellblade 2 (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Sworn (ПК, Xbox Series X и S, облако);
  • Terra Invicta (Game Preview) (ПК);
  • Volcano Princess (ПК, консоли, облако);
  • Warcraft I: Remastered (ПК);
  • Warcraft II: Remastered (ПК);
  • Warcraft III: Reforged (ПК);
  • Wolfenstein 3D (ПК).

Essential (также в Ultimate и Premium)

  • Cities: Skylines Remastered (Xbox Series X и S, облако);
  • Disney Dreamlight Valley (ПК, консоли, облако);
  • Hades (ПК, консоли, облако);
  • Warhammer 40,000: Darktide (ПК, консоли, облако).

