На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок

На фоне сотрясших сегодня, 1 октября, подписку Game Pass изменений компания Microsoft добавила в каталог сервиса без малого 100 новых игр. Вероятно, чтобы сгладить впечатление от очередного подорожания.
Напомним, тариф Game Pass Ultimate подорожал с $20 до $30. Очередное повышение цен Microsoft объяснила включением в план сервиса Ubisoft+ Classics (содержит более 45 наименований).
Кроме того, Warner Bros. добавила в библиотеку Game Pass Ultimate и Premium (бывший Standard) популярный фэнтезийный экшен с открытым миром Hogwarts Legacy. Тариф Essential (в прошлом Core) хит обошёл стороной.
«Премиальный» тариф пополнился 44 новинками, включая Diablo и Diablo IV, классические Fallout, Frostpunk 2 и другие. Подписчики этого плана будут получать выпускаемые Xbox игры (не считая Call of Duty) в течение года с запуска.
Тем временем Essential остаётся курируемым каталогом из более чем 50 игр (теперь и для ПК), к которому присоединились Hades, Warhammer 40,000: Darktide, Disney Dreamlight Valley и ремастер Cities: Skylines.
Полный список новинок Game Pass от 1 октября 2025 года представлен ниже:
Ultimate
- Hogwarts Legacy (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed II (ПК);
- Assassin’s Creed III Remastered (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed IV Black Flag (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (ПК);
- Assassin’s Creed: Brotherhood (ПК);
- Assassin’s Creed Chronicles: China (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed Chronicles: India (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed Chronicles: Russia (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed Liberation HD (ПК);
- Assassin’s Creed: Revelations (ПК);
- Assassin’s Creed Rogue Remastered (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed Syndicate (ПК, консоли, облако);
- Assassin’s Creed: The Ezio Collection (консоли, облако);
- Assassin’s Creed Unity (ПК, консоли, облако);
- Child of Light (ПК, консоли, облако);
- Far Cry 3 (ПК, консоли, облако);
- Far Cry 3: Blood Dragon (ПК, консоли, облако);
- Far Cry Primal (ПК, консоли, облако);
- Hungry Shark World (ПК, консоли, облако);
- Monopoly Madness (ПК, консоли, облако);
- Monopoly 2024 (ПК, консоли, облако);
- OddBallers (ПК, консоли, облако);
- Prince of Persia: The Lost Crown (ПК, консоли, облако);
- Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (консоли, облако);
- Rabbids: Party of Legends (ПК, консоли, облако);
- Rayman Legends (ПК, консоли, облако);
- Risk Urban Assault (консоли, облако);
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game (ПК, консоли, облако);
- Skull and Bones (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- South Park: The Stick of Truth (ПК, консоли, облако);
- Starlink: Battle for Atlas (ПК, консоли, облако);
- Steep (ПК, консоли, облако);
- The Crew 2 (ПК, консоли, облако);
- The Settlers: New Allies (ПК, консоли, облако);
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (ПК, консоли, облако);
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (ПК, консоли, облако);
- Tom Clancy’s The Division (ПК, консоли, облако);
- Trackmania Turbo (ПК, консоли, облако);
- Transference (консоли, облако);
- Trials Fusion (ПК, консоли, облако);
- Trials of the Blood Dragon (ПК, консоли, облако);
- Trials Rising (ПК, консоли, облако);
- Uno (ПК, консоли, облако);
- Valiant Hearts: The Great War (ПК, консоли, облако);
- Watch Dogs (ПК, консоли, облако);
- Wheel of Fortune (консоли, облако);
- Zombi (ПК, консоли, облако).
Premium (также в Ultimate)
- 9 Kings (Game Preview) (ПК);
- Abiotic Factor (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Against the Storm (ПК, консоли, облако);
- Age of Empires: Definitive Edition (ПК);
- Age of Empires III: Definitive Edition (ПК);
- Age of Mythology: Retold (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Ara: History Untold (ПК);
- Arx Fatalis (ПК);
- Back to the Dawn (ПК, консоли, облако);
- Battletech (ПК);
- Blacksmith Master (Game Preview) (ПК);
- Cataclismo (ПК);
- Cities: Skylines II (ПК);
- Crime Scene Cleaner (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Deep Rock Galactic: Survivor (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Diablo (ПК);
- Diablo IV (ПК, консоли);
- An Elder Scrolls Legends: Battlespire (ПК);
- The Elder Scrolls Adventures: Redguard (ПК);
- Fallout (ПК);
- Fallout 2 (ПК);
- Fallout: Tactics (ПК);
- Football Manager 2024 (ПК);
- Frostpunk 2 (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Halo: Spartan Strike (ПК);
- Hogwarts Legacy (ПК, консоли, облако);
- Manor Lords (Game Preview) (ПК);
- Minami Lane (ПК, консоли, облако);
- Minecraft: Java Edition (ПК);
- Mullet Madjack (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- My Friendly Neighborhood (ПК, консоли, облако);
- One Lonely Outpost (ПК, консоли, облако);
- Quake 4 (ПК);
- Quake III Arena (ПК);
- Return to Castle Wolfenstein (ПК);
- Rise of Nations: Extended Edition (ПК);
- Senua’s Saga: Hellblade 2 (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Sworn (ПК, Xbox Series X и S, облако);
- Terra Invicta (Game Preview) (ПК);
- Volcano Princess (ПК, консоли, облако);
- Warcraft I: Remastered (ПК);
- Warcraft II: Remastered (ПК);
- Warcraft III: Reforged (ПК);
- Wolfenstein 3D (ПК).
Essential (также в Ultimate и Premium)
- Cities: Skylines Remastered (Xbox Series X и S, облако);
- Disney Dreamlight Valley (ПК, консоли, облако);
- Hades (ПК, консоли, облако);
- Warhammer 40,000: Darktide (ПК, консоли, облако).
