В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Издатель Dotemu и разработчики из Tribute Games, известной по Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, готовят новый олдскульный боевик, но с героями Marvel. И теперь у игроков появилась возможность опробовать его до релиза.

Проект называется Marvel Cosmic Invasion и предложит спасти галактику от беспрецедентной атаки со стороны суперзлодея Аннигилуса, который поставил под угрозу существование всего живого.

Вышедшее в Steam демо Marvel Cosmic Invasion позволит оценить два уровня (Нью-Йорк и Геликарриер), в том числе в локальном и онлайновом кооперативе. Сохранить прогресс и повысить уровень персонажа в пробной версии нельзя.

Демоверсия включает 9 из 15 героев: Человек-паук, Веном, Росомаха, Шторм, Капитан Америка, Женщина-Халк, Енот Ракета, Файла-Велл и Нова. Приуроченный к релизу геймплейный трейлер прикреплён ниже.

Хотя демо Marvel Cosmic Invasion уже вышло, оно станет частью фестиваля «Играм быть» (13−20 октября в Steam). Судя по срокам проведения события в публикации разработчиков, 20-го числа доступ к «пробнику» пропадёт.

Скриншоты

Обещают захватывающее приключение от Нью-Йорка до самых тёмных уголков Негативной зоны, динамичные сражения с системой командного боя, потрясающую пиксельную графику и полную работоспособность на Steam Deck.

Релиз Marvel Cosmic Invasion всё ещё ожидается до конца текущего года на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. На странице в сервисе Valve указан текстовый перевод на русский язык.