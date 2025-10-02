Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза

Издательство 11 bit studios и разработчики из испанской студии Digital Sun (Cataclismo, The Mageseeker: A League of Legends Story) объявили новую дату выхода в раннем доступе своего ролевого роглайк-экшена Moonlighter 2: The Endless Vault.

Напомним, ранний доступ Moonlighter 2: The Endless Vault должен был стартовать ещё прошедшим летом, однако разработка затянулась: в рамках выставки Gamescom 2025 в августе сообщили, что игра дебютирует лишь 23 октября.

Как стало известно, и эта дата выхода была не финальной. Теперь старт раннего доступа Moonlighter 2: The Endless Vault запланирован на 19 ноября в версиях для PC (Steam, Microsoft Store) и Game Pass (Ultimate, PC).

Перенос стал результатом перегруженности октября игровыми релизами: «Как вам скажет любой умудрённый опытом торговец, даже самый драгоценный камень может остаться незамеченным на переполненной витрине».

В качестве компенсации за задержку перед стартом раннего доступа разработчики планируют провести в Steam и Microsoft Store серию закрытых плейтестов Moonlighter 2, чтобы игроки смогли оценить уже внесённые в проект улучшения.

Moonlighter 2 предложит двойную жизнь — бесстрашного искателя приключений и ловкого торговца Уилла из Moonlighter, который застрял в таинственной деревне Тресна и теперь ищет путь домой через межпространственный хаос.

На старте раннего доступа обещают опасные авантюры в трёх биомах с уникальными врагами, 120 реликвий для продажи в магазине, улучшенную боевую систему, бо́льшую часть сюжета и текстовый перевод на русский.