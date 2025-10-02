Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «К сожалению, олдскульного Painkiller зд...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров

Разработчики из польской студии Anshar совместно с издательством 3D Realms опубликовали новый трейлер Pankiller, посвящённый кооперативным матчам грядущего шутера. Совместные забеги против полчищ беспощадных монстров здесь являются ключевой активностью.

Источник изображения: 3D Realms

Источник изображения: 3D Realms

Painkiller поддерживает онлайн-кооператив до трёх человек, но возможность проходить уровни в одиночку тоже будет. Весь геймплей шутера — это исследование готических локаций вперемешку с обязательными сражениями с демоническими полчищами и гигантскими чудовищами. Именно эти занятия новый трейлер и демонстрирует.

Фанаты классического Painkiller продолжают высказывать свои опасения насчёт качества исполнения грядущего кооперативного шутера в комментариях под трейлерами. В прошлый раз они ругали роглайк-режим и высказывали соболезнования тем, кому пришлось над ним работать. А сейчас критике подверглись дизайн персонажей и заявленный уклон в сторону многопользовательских сражений. «К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет», — отметил gosx9786.

Painkiller выйдет 21 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Ничего подобного мы раньше не делали»: нелинейный шутер Judas от авторов BioShock на самом деле «радикально отличается» от BioShock
«Чувствую себя настоящим солдатом, просто наблюдая за этим»: трейлер сюжетной кампании Battlefield 6 вызвал восторги у игроков
No Man’s Sky встречает Helldivers 2: в раннем доступе стартовал PvE-шутер Jump Space с бесшовным переходом между сражениями на земле и в космосе
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе
Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза
Анонсирован Hellreaper — роглайк-экшен про Жнеца Ада и котиков
Теги: anshar studios, 3d realms, шутер
anshar studios, 3d realms, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Альтман предупредил: ИИ может случайно захватить мир не взломав ни одной системы
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини»
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц
YADRO анонсировала поддержку NVMe over TCP — более доступной и производительной альтернативы FC и iSCSI
Instagram не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети 39 мин.
«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров 2 ч.
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков 2 ч.
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3 2 ч.
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе 4 ч.
Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза 4 ч.
Анонсирован Hellreaper — роглайк-экшен про Жнеца Ада и котиков 4 ч.
Microsoft представила кроксы в стиле Windows XP — но купить их будет непросто 8 ч.
В Steam вышла демоверсия олдскульного боевика Marvel Cosmic Invasion от создателей Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge 14 ч.
На фоне очередного подорожания в Game Pass Ultimate добавили более 45 игр, включая Hogwarts Legacy — полный список новинок 15 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 15 мин.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 19 мин.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд — столько же стоит OpenAI 27 мин.
Google показала умную колонку Home со свежим дизайном и поддержкой Gemini AI по цене $99 30 мин.
Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал 58 мин.
Доставка грузов за час в любую точку Земли — стартап Inversion создаст орбитальные склады для военных 2 ч.
РСК представила внешний JBOG-массив RSC ScaleStream-C 2 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91 2 ч.
«Вас укачает от скорости развития ИИ»: Tenstorrent готовит доступные ИИ-чипы, выпуском которых может заняться даже Intel 2 ч.
OpenAI теперь стоит $500 млрд — компания продала акций на $6,6 млрд 3 ч.