«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров

Разработчики из польской студии Anshar совместно с издательством 3D Realms опубликовали новый трейлер Pankiller, посвящённый кооперативным матчам грядущего шутера. Совместные забеги против полчищ беспощадных монстров здесь являются ключевой активностью.

Painkiller поддерживает онлайн-кооператив до трёх человек, но возможность проходить уровни в одиночку тоже будет. Весь геймплей шутера — это исследование готических локаций вперемешку с обязательными сражениями с демоническими полчищами и гигантскими чудовищами. Именно эти занятия новый трейлер и демонстрирует.

Фанаты классического Painkiller продолжают высказывать свои опасения насчёт качества исполнения грядущего кооперативного шутера в комментариях под трейлерами. В прошлый раз они ругали роглайк-режим и высказывали соболезнования тем, кому пришлось над ним работать. А сейчас критике подверглись дизайн персонажей и заявленный уклон в сторону многопользовательских сражений. «К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет», — отметил gosx9786.

Painkiller выйдет 21 октября на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.