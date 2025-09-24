«Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим»: трейлер нового роглайк-режима Painkiller оттолкнул давних фанатов серии

Разработчики динамичного кооперативного шутера Painkiller из польской Anshar Studios при поддержке издательства 3D Realms продолжают отпугивать фанатов оригинальной игры. На этот раз — трейлером нового режима.

3D Realms и Anshar Studios представили Rogue Angel — отдельный от основной сюжетной кампании режим с роглайк-элементами, который создатели Painkiller называют «совершенно новым способом доминирования в Чистилище».

Rogue Angel отправит в новое измерение Чистилища с процедурно сгенерированными аренами, где нужно собирать оружие, карты таро и другие предметы, сражаться с боссами и выносить уроки из каждой своей смерти.

Анонс Rogue Angel сопровождался геймплейным трейлером, в котором скооперировавшиеся охотники на демонов перебрасываются шаблонными фразами из современных военных шутеров.

У фанатов трейлер Rogue Angel вызвал отторжение. Поклонники сетуют, что показанное в ролике не имеет отношения к Painkiller. «Мои соболезнования тем, кому пришлось работать над этим», — пожелал arcticridge.

Игрокам Painkiller достанется роль заточённого в чистилище за преступления против Небес грешника, которому Глас Творца даёт шанс искупить вину — остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов.

Painkiller выйдет 21 октября на PC (от 2499 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают кооператив на троих, гротескные ужасы, возможность играть в одиночку, четырёх чемпионов на выбор и перевод на русский.