«Наслаждайтесь последними днями покоя»: перезапуск Painkiller не выйдет 9 октября

Принадлежащее Saber Interactive издательство 3D Realms и разработчики из польской Anshar Studios (Gamedec) объявили о переносе релиза своего динамичного кооперативного шутера Painkiller — перезапуска одноимённой серии.

Напомним, Painkiller была представлена в марте и планировалась к релизу текущей осенью. Июньский геймплейный трейлер раскрыл, что игра поступит в продажу 9 октября 2025 года.

Как стало известно, в назначенный день релиз не состоится, однако задержка составит всего 12 дней — теперь выпуск Painkiller намечен на 21 октября. Конкретную причину переноса разработчики не назвали.

«Огни Чистилища ждут, но Painkiller требуется ещё немного времени для завершения ритуала призыва <...>. Наслаждайтесь последними днями покоя. Грядёт боль», — предупредили создатели игры.

Игрокам Painkiller достанется роль заточённого в чистилище за преступления против Небес грешника, которому Глас Творца даёт шанс искупить вину — остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов.

Обещают динамичный экшен с кооперативом на троих и возможностью играть в одиночку, четырёх чемпионов на выбор (Ink, Void, Sol, Roch), гротескные ужасы, систему усиления способностей с помощью карт таро и перевод на русский.

Painkiller создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Стоимость стандартного издания в российском Steam составляет 2499 рублей, а расширенное (включает сезонный абонемент с обликами для героев и оружия) оценили в 2849 рублей.