Доставка грузов за час в любую точку Земли — стартап Inversion создаст орбитальные склады для военных

Созданная в 2021 году в США компания Inversion представила космический аппарат Arc, название которого созвучно английскому слову ark — ковчег. Это одноразовый грузовой аппарат вместимостью до 225 кг. Он сможет находиться с грузом на орбите до пяти лет, приземляясь в нужной точке Земли по команде всего за один час — своего рода отложенная экстренная доставка, в которой могут нуждаться военные в сложной обстановке и не только.

«Наша основная задача — вывести “ковчеги” на орбиту и обеспечить их пребывание там в течение пяти лет. Они могут быть вызваны в любой момент, а затем самостоятельно отправиться и приземлиться там, где и когда они нужны, и доставить свой груз или имущество в нужное место менее чем за час», — пояснил Джастин Фиашетти (Justin Fiaschetti), соучредитель и генеральный директор Inversion.

В январе этого года компания испытала 90-килограммовый прототип корабля Ray. Миссия была запущена в ходе доставки спутников Transporter-12 на орбиту компанией SpaceX. Предполагалось, что после тестирования аппарат сойдёт с орбиты, но этого не произошло. В компании утверждают, что решили провести долгосрочное испытание бортового программного обеспечения и оставили корабль на орбите. К испытаниям готовится новый прототип Arc размерами 1,22 × 2,44 м. Его запуск должен состояться до конца 2026 года.

Предполагается, что набитый полезным для военных грузом корабль или целая флотилия таких аппаратов будет годами находиться на орбите. После команды на спуск благодаря аэродинамической форме типа несущий корпус корабль сможет отклоняться от своей орбитальной траектории на 1000 км в обе стороны. Посадка будет осуществляться с использованием парашютов. Судя по всему, аппараты будут одноразовыми.

Старая истина — все лучшие игрушки сначала попадают военным. Кстати, это правило подчеркнула недавняя коррекция контракта компании Sierra Space с NASA. В конце сентября они исключили из контракта на эксплуатацию многоразового грузового челнока Dream Chaser обязательство NASA покупать рейсы к МКС. В дальнейшем Sierra Space переключится на обслуживание миссий для военных.