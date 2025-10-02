Сегодня 02 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Суд США разрешил прокуратуре взломать Te...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось

Прокуратура США получила судебное разрешение на удалённый доступ к серверам Telegram с целью поиска доказательств по делам, связанных с жестоким обращением с детьми. Администрация мессенджера заявила, что правоохранительные органы США доступа к его ресурсам не имеют, но даже при его наличии прочитать переписку пользователей это не поможет.

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin / unsplash.com

Это редкий пример того, как власти США выдали разрешение правоохранительным органам на прямое взаимодействие с расположенной за рубежом инфраструктурой, которую контролирует компания, известная своим нежеланием сотрудничать с властями, отмечает ресурс Court Watch. Американский Минюст пытался негласно отправлять сообщения на серверы Telegram с целью извлечь данные, относящиеся к учётной записи подозреваемого. Штаб-квартира мессенджера находится в Дубае, а сам сервис действует преимущественно вне юрисдикции властей США, — но запрос Минюста одобрили на том основании, что как только запрашиваемые данные оказываются на устройстве или в инфраструктуре на территории США, они начинают подпадать под действие федеральных законов. Для дальнейшего доступа к аккаунту прокуратуре потребуется дополнительное разрешение суда.

Минюст США и ранее применял средства удалённого доступа, которые иногда проходят как «сетевые методы расследования» (Network Investigative Techniques — NIT) в делах, связанных с жестоким обращением с детьми, или с вопросами национальной безопасности. Но выдача явного разрешения совершать атаки на серверы платформы — событие примечательное. Telegram давно подвергается критике за то, что им любят пользоваться экстремисты, киберпреступники и прочие лица, для которых важно общение без модерации. Правоохранительные органы часто жалуются, что компания игнорирует повестки и ордера, даже когда расследуются серьёзные преступления. Впрочем, только в прошлом году администрация Telegram передала властям США данные о 2253 своих пользователях.

Масштабы санкционированной судом операции установить не удалось, но администрация платформы призвала не драматизировать: «Получить доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже для самих инженеров Telegram — так система устроена. Серверы Telegram надёжно зашифрованы, и никаких эффективных способов взломать это шифрование не найдено. Telegram не предоставляет доступа к данным на своих серверах». В компании добавили, что администрация всегда активно модерировала вредоносные материалы на платформе в соответствии с отраслевыми стандартами или даже превосходя их, всегда отвечала на юридически значимые запросы из США, раскрывая IP-адреса и номера телефонов злоумышленников, нарушающих условия предоставления услуг.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Энтузиаст создал эмулятор первой PlayStation для Telegram — работает на «любых современных» смартфонах
WhatsApp и Telegram стали популярнее в России, несмотря на блокировку звонков
Большое обновление Telegram: музыка в профиле, новые функции подарков и мини-приложение для стикеров
В WhatsApp встроили бесплатный переводчик сообщений, в том числе на русский
«Яндекс» поселил «Алису» на флагманском ИИ в мессенджерах Max и Telegram
В мессенджере Max начинаются «открытые» тесты каналов — создавать их разрешат блогерам из реестра РКН
Теги: telegram, сша, взлом, информационная безопасность, коммуникации
telegram, сша, взлом, информационная безопасность, коммуникации
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай запустил самую мощную в мире центрифугу для экспериментов над пространством и временем
Funcom отметит исторический успех Dune: Awakening увольнением её разработчиков
Подписка Microsoft 365 Premium теперь доступна всем — Office, GPT-5 и другие ИИ-функции за $20 в месяц
В гейзерах спутника Сатурна Энцелада засекли органику, намекающую на зарождение жизни — данные зонда «Кассини»
Японский Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором
Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось 8 мин.
Павел Дуров открыл в Казахстане лабораторию ИИ и пообещал новые проекты 10 мин.
ГК Softline приобрела контрольную долю в BeringPro, чтобы усилить консалтинговое направление 22 мин.
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию 30 мин.
Bethesda анонсировала самое крупное обновление для Fallout 76 с 2020 года — в Burning Springs появится звезда сериала «Фоллаут» 32 мин.
Instagram не подслушивает пользователей через смартфоны, заверил глава соцсети 3 ч.
«К сожалению, олдскульного Painkiller здесь нет»: игроки раскритиковали очередной трейлер кооперативного перезапуска культовой серии шутеров 3 ч.
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3 3 ч.
«Выживательное» приключение The Last Caretaker о спасающем человечество роботе получило дату релиза в раннем доступе 5 ч.
Разработчики Moonlighter 2: The Endless Vault решили, что в октябре и так выходит слишком много игр — сиквел получил новую дату релиза 6 ч.
Meta приобрела Rivos, разработчика RISC-V-ускорителей Rivos, совместимых с CUDA 51 мин.
Dell представила сервер PowerEdge XR8720t для инфраструктур Cloud RAN 2 ч.
Китай ограничил использование оборудования Nokia и Ericsson в сетях связи 2 ч.
Anker скупает у пользователей камер Eufy видео краж и угонов — инсценировки тоже подходят 2 ч.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием в $500 млрд — столько же стоит OpenAI 3 ч.
Google показала умную колонку Home со свежим дизайном и поддержкой Gemini AI по цене $99 3 ч.
Google столкнулась с рекордным ростом акций за 20 лет благодаря ИИ — плюс 38 % за квартал 3 ч.
Доставка грузов за час в любую точку Земли — стартап Inversion создаст орбитальные склады для военных 3 ч.
РСК представила внешний JBOG-массив RSC ScaleStream-C 4 ч.
Huawei представила смартфон Nova 14i на чипе Qualcomm — раньше он уже выходил под именами Enjoy 60x и Nova Y91 4 ч.