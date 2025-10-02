Суд США разрешил прокуратуре взломать Telegram, но у неё не получилось

Прокуратура США получила судебное разрешение на удалённый доступ к серверам Telegram с целью поиска доказательств по делам, связанных с жестоким обращением с детьми. Администрация мессенджера заявила, что правоохранительные органы США доступа к его ресурсам не имеют, но даже при его наличии прочитать переписку пользователей это не поможет.

Это редкий пример того, как власти США выдали разрешение правоохранительным органам на прямое взаимодействие с расположенной за рубежом инфраструктурой, которую контролирует компания, известная своим нежеланием сотрудничать с властями, отмечает ресурс Court Watch. Американский Минюст пытался негласно отправлять сообщения на серверы Telegram с целью извлечь данные, относящиеся к учётной записи подозреваемого. Штаб-квартира мессенджера находится в Дубае, а сам сервис действует преимущественно вне юрисдикции властей США, — но запрос Минюста одобрили на том основании, что как только запрашиваемые данные оказываются на устройстве или в инфраструктуре на территории США, они начинают подпадать под действие федеральных законов. Для дальнейшего доступа к аккаунту прокуратуре потребуется дополнительное разрешение суда.

Минюст США и ранее применял средства удалённого доступа, которые иногда проходят как «сетевые методы расследования» (Network Investigative Techniques — NIT) в делах, связанных с жестоким обращением с детьми, или с вопросами национальной безопасности. Но выдача явного разрешения совершать атаки на серверы платформы — событие примечательное. Telegram давно подвергается критике за то, что им любят пользоваться экстремисты, киберпреступники и прочие лица, для которых важно общение без модерации. Правоохранительные органы часто жалуются, что компания игнорирует повестки и ордера, даже когда расследуются серьёзные преступления. Впрочем, только в прошлом году администрация Telegram передала властям США данные о 2253 своих пользователях.

Масштабы санкционированной судом операции установить не удалось, но администрация платформы призвала не драматизировать: «Получить доступ к сообщениям на серверах Telegram невозможно даже для самих инженеров Telegram — так система устроена. Серверы Telegram надёжно зашифрованы, и никаких эффективных способов взломать это шифрование не найдено. Telegram не предоставляет доступа к данным на своих серверах». В компании добавили, что администрация всегда активно модерировала вредоносные материалы на платформе в соответствии с отраслевыми стандартами или даже превосходя их, всегда отвечала на юридически значимые запросы из США, раскрывая IP-адреса и номера телефонов злоумышленников, нарушающих условия предоставления услуг.