Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту — это самое популярное ИИ-видео в Sora

По интернету начало гулять сгенерированное искусственным интеллектом ироничное видео, на котором генерального директора OpenAI Сэма Альтмана (Sam Altman) ловят при попытке украсть видеокарту из супермаркета. Ролик называют самым популярным на площадке OpenAI Sora на данный момент.

Источник изображения: x.com/GabrielPeterss4

В опубликованном на платформе X ролике виртуальный Альтман берет с полки видеокарту и пытается покинуть магазин, похожий на одну из точек американской сети Target, но на выходе его задерживает охранник, а глава OpenAI произносит: «Пожалуйста, она мне очень нужна для запуска Sora. Слишком уж хорошее видео». Опубликовал ролик один из сотрудников OpenAI. Видео сгенерировала модель Sora 2, и оно стало одним из самых популярных в выпущенном недавно приложении, которое сочетает средства для создания видео и некое подобие соцсети для их публикации — своего рода ИИ-аналог TikTok.

Sora 2, по утверждению OpenAI, её самая точная и реалистичная модель на сегодняшний день, предлагающая широкий набор элементов управления. Есть, впрочем, и некоторые недостатки: после того как Альтман на ролике берет видеокарту с полки, соседняя коробка начинает сама по себе двигаться; да и реплика персонажа звучит несколько нелепо. Зато дефицит ИИ-ускорителей у OpenAI — проблема вполне ощутимая; ранее компании пришлось отложить выпуск модели GPT-4.5 из-за нехватки вычислительных ресурсов. К концу года она намеревается довести число имеющихся в её распоряжении ускорителей до миллиона, а конечная цель — 100 млн.

Ещё один тревожный аспект — осознание, что распознавать созданные ИИ видео со временем будет всё труднее. Ролик с кражей видеокарты Сэмом Альтманом на первый взгляд смотрится вполне реалистично, и в будущем модели ИИ станут только совершенствоваться. А значит, всё острее встаёт вопрос об их надёжной маркировке.

Теги: sora, openai, сэм альтман, дипфейки
