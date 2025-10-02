Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»

Шведская студия Starbreeze Entertainment продолжает пожинать плоды неудач своего кооперативного шутера Payday 3. Компания объявила, что была вынуждена отменить находившуюся в разработке игру.

Речь идёт о Project Baxter (кодовое название) — представленном на исходе 2023 года амбициозном кооперативном экшене с элементами игр-сервисов в фэнтезийной вселенной Dungeons & Dragons.

Разработчики Project Baxter обещали графику на движке Unreal Engine 5, кроссплей и релиз в 2026 году на «всех основных платформах». На момент анонса производство находилось «в самом разгаре».

По прошествии без малого двух лет руководство Starbreeze решило отказаться от разработки Project Baxter в пользу развития франшизы Payday, которая достигла 50 млн игроков и заработала 4 млрд шведских крон (около $426 млн).

Гендиректор Starbreeze Адольф Кристьянссон (Adolf Kristjansson) в пресс-релизе отметил, что решение было «трудным, но необходимым», ведь Payday — «одна из самых знаковых франшиз в игровой индустрии».

В результате отмены студия спишет 255 млн шведских крон (без малого $27,2 млн) и уволит 44 штатных сотрудников. Часть команды Project Baxter при этом будет переведена на другие проекты Starbreeze (в основном Payday).

Кристьянссон поблагодарил участников коллектива Project Baxter (наработки по игре будут задействованы в Payday) за энтузиазм и владельцев франшизы Dungeons & Dragons из компании Wizards of the Coast за поддержку.