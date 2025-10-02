Сегодня 02 октября 2025
Starbreeze отменила кооперативный экшен по Dungeons & Dragons ради Payday — «одной из самых знаковых франшиз в игровой индустрии»

Шведская студия Starbreeze Entertainment продолжает пожинать плоды неудач своего кооперативного шутера Payday 3. Компания объявила, что была вынуждена отменить находившуюся в разработке игру.

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Источник изображений: Starbreeze Entertainment

Речь идёт о Project Baxter (кодовое название) — представленном на исходе 2023 года амбициозном кооперативном экшене с элементами игр-сервисов в фэнтезийной вселенной Dungeons & Dragons.

Разработчики Project Baxter обещали графику на движке Unreal Engine 5, кроссплей и релиз в 2026 году на «всех основных платформах». На момент анонса производство находилось «в самом разгаре».

Сцена на движке из Project Baxter

Сцена на движке из Project Baxter

По прошествии без малого двух лет руководство Starbreeze решило отказаться от разработки Project Baxter в пользу развития франшизы Payday, которая достигла 50 млн игроков и заработала 4 млрд шведских крон (около $426 млн).

Гендиректор Starbreeze Адольф Кристьянссон (Adolf Kristjansson) в пресс-релизе отметил, что решение было «трудным, но необходимым», ведь Payday — «одна из самых знаковых франшиз в игровой индустрии».

Концепт-арт Project Baxter

Концепт-арт Project Baxter

В результате отмены студия спишет 255 млн шведских крон (без малого $27,2 млн) и уволит 44 штатных сотрудников. Часть команды Project Baxter при этом будет переведена на другие проекты Starbreeze (в основном Payday).

Кристьянссон поблагодарил участников коллектива Project Baxter (наработки по игре будут задействованы в Payday) за энтузиазм и владельцев франшизы Dungeons & Dragons из компании Wizards of the Coast за поддержку.

Теги: payday, starbreeze entertainment, шутер, увольнения
