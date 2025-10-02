Сегодня 02 октября 2025
Музыкальные лейблы будут лицензировать контент разработчикам для «этичного» обучения ИИ

Universal Music и Warner Music вышли на финальные стадии переговоров о лицензировании музыкальных материалов разработчикам систем искусственного интеллекта — правообладатели стремятся сформировать механизмы взаимодействия с технологическими компаниями.

Источник изображения: Andrik Langfield / unsplash.com

Источник изображения: Andrik Langfield / unsplash.com

Представляющие крупнейших мировых исполнителей компании Universal и Warner в ближайшие недели могут заключить лицензионные соглашения с разработчиками систем ИИ — ведутся переговоры с ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio и Klay Vision, а также с крупными технологическими игроками, в том числе Google и Spotify, пишет Financial Times. Лейблы рассматривают эти переговоры как проактивный способ преодолеть проблему ИИ и не повторить ошибки, которая возникла в эпоху становления интернета, когда их бизнес чуть не рухнул. В переговорах стороны пытаются выработать механизмы лицензирования контента разработчикам музыкальных ИИ-генераторов, которые обучают на этих материалах большие языковые модели. Они пытаются сформировать схему оплаты, которая применяется в работе музыкальных потоковых сервисов, когда при проигрывании песни инициируется микроплатёж — лейблы хотят, чтобы разработчики ИИ создали технологию по образцу системы идентификации YouTube, определяющей, когда используется их музыка.

Установить, на каких этапах находятся переговоры с каждой компанией, не представляется возможным. Spotify, в частности, только изучает возможность интегрировать средства генеративного ИИ в свою платформу, и в ближайшее время сделки точно не будет. Лейблы стремятся создать прецеденты, на основе которых будут формироваться модели сотрудничества, которые могут отличаться для каждой платформы. Тем временем генерируемые ИИ композиции всё активнее обозначают своё присутствие на стримингах — в сентябре французская платформа Deezer призналась, что доля ИИ-творчества в её библиотеке достигла трети. Spotify на минувшей неделе сообщила, что удалила 75 млн сгенерированных ИИ треков, которые были классифицированы как спам.

В Sony Music заявили, что «ведут переговоры с компаниями, обучающими модели этично, которые могут быть выгодны исполнителям и авторам песен». В Atlantic Records сравнили текущую ситуацию с «периодом Napster и LimeWire 2002 года». Адаптироваться к условиям интернета лейблы, хотя и не сразу, но смогли, а вот с разработчиками ИИ будет договориться сложнее, потому что ИИ может использовать музыку не самым понятным образом. Но общий язык найти придётся: в прошлом году крупнейшие лейблы подали в суд на Suno и Udio за нарушение авторских прав — теперь они же ведут переговоры с обоими стартапами на предмет заключения лицензионных соглашений.

Теги: музыка, ии, лицензия, переговоры
