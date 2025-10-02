Сегодня 02 октября 2025
Microsoft вложит $33 млрд в бывшую Yandex N.V. и другие «неоклауды», чтобы побороть дефицит мощностей для ИИ

Microsoft заключила многомиллиардное соглашение с неоклауд-провайдерами (NeoCloud), такими как Nebius, CoreWeave, Nscale и Lambda, с целью ускорить доступ к высокопроизводительным вычислительным мощностям для разработки искусственного интеллекта (ИИ). Общая сумма обязательств компании перед этими поставщиками облачных услуг достигла $33 млрд.

Источник изображения: Nebius Group NV

Источник изображения: Nebius Group NV

По сообщению Bloomberg, целью стратегии является решение проблемы нехватки мощностей центров обработки данных ИИ и предоставление Microsoft возможности высвободить собственные ресурсы для предоставления прибыльных ИИ-услуг клиентам. Сделка с Nebius (компания Аркадия Воложа, появившаяся из Yandex N.V.), о которой стало известно 8 сентября, оценивается в сумму до $19,4 млрд и предоставит Microsoft доступ к более чем 100 000 новейших чипов Nvidia GB300.

Традиционно облачные провайдеры оперируют собственными дата-центрами, но Microsoft столкнулась с трудностями в наращивании достаточных вычислительных мощностей. Аренда серверов у NeoCloud-провайдеров ускорит процесс, поскольку эти компании уже решили сложные логистические задачи, включая обеспечение необходимого энергоснабжения и доступ к чипам. Руководитель облачного подразделения Microsoft Скотт Гатри (Scott Guthrie) пояснил, что компания «находится в режиме захвата позиций на рынке искусственного интеллекта и приняла решение не ограничивать себя в объёмах мощностей».

По словам Гатри, появление энергоёмких генеративных ИИ-моделей создало колоссальную нагрузку на инфраструктуру дата-центров. Поэтому Microsoft освобождает место в своих собственных центрах обработки данных для облачных клиентов, перенося часть вычислений для внутренних нужд и для работы с OpenAI на мощности NeoCloud-партнёров. Например, первые базовые ИИ-модели, созданные под руководством главы потребительского ИИ Microsoft Мустафы Сулеймана (Mustafa Suleyman), были обучены в дата-центре CoreWeave недалеко от Портленда (США).

В конечном счёте эта стратегия позволяет Microsoft использовать свои серверы для продажи большего количества ИИ-услуг в условиях дефицита вычислительных мощностей и растущего давления со стороны инвесторов, требующих доказательств окупаемости огромных вложений в технологии.

Примечательно, что акции Nebius выросли примерно на 5,5 % в момент анонса, в то время как акции Microsoft практически не изменились. Nebius и другие компании, работающие в сфере NeoCloud, отказались от комментариев.

Теги: microsoft, nebius, neocloud, ai, ии
